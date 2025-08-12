CONFIRA

Maratona, triathlon, natação em mar aberto: confira a programação do calendário esportivo de Salvador

Objetivo é transformar a capital baiana em um palco para atividades físicas

Larissa Almeida

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:27

Maratona de Salvador Crédito: Divulgação

Salvador anunciou, nesta terça-feira (13), o Calendário de Turismo Esportivo 2025–2026, que reúne 18 provas de destaque em diferentes modalidades. A programação inclui corridas de rua, travessias em mar aberto, festivais náuticos, triathlon e eventos que misturam prática esportiva com tradições religiosas e festas populares.

O objetivo é transformar a capital baiana em um palco para atividades físicas, com espaço tanto para atletas de alto rendimento quanto para amadores. A proposta também busca valorizar espaços públicos, estimular hábitos saudáveis, movimentar a economia e fortalecer a imagem da cidade como destino esportivo.

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo esportivo vai movimentar US$ 1,8 trilhão no globo. Entre 2023 e 2024, o ramo registrou o crescimento de 41% no tamanho da base de participantes de outros países no Brasil, com base em informações da Ticket Sport.

Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) disse que a capital baiana busca aproveitar essa tendência. Segundo afirma, o ticket médio diário de um turista esportivo é quase duas vezes maior em relação a um turista tradicional, sendo este um dos motivos para o investimento no setor.

"Esse trabalho é muito importante porque a gente começa a impulsionar a cidade como um importante destino de turismo esportivo, buscando equilíbrio para isso ao longo do ano. Identificamos que entre abril e maio a gente não tinha um produto relevante, então criamos a Meia Maratona Salvador. Isso demonstra a pujança do segmento ", destaca

Entre as principais atrações estão a Maratona de Salvador, com percursos de até 42 km; a Travessia Itaparica–Salvador, uma das maiores provas em águas abertas do país; e a Corre Salvador Folia, que une corrida e carnaval em uma experiência única.

No que diz respeito a maratona, Isaac lembra que a iniciativa é uma das que mais atrai turistas para Salvador e nasceu do olhar atento para o turismo esportivo.

"Percebemos essa tendência em 2016 e começamos a investir em produtos próprios. Lançamos a Maratona Salvador, que hoje já está na sétima edição, está entre as sete principais do Brasil e entre as 200 do mundo. É um dos produtos mais importantes da cidade, que ocupa a hotelaria, já que 50% dos turistas são de fora da cidade, incluindo de fora do país", ressalta.

O calendário também traz eventos que exploram o potencial paisagístico da cidade, como o Desafio dos Faróis, o Oceanman e a Volta dos 3 Faróis, todos conectando esporte às paisagens naturais de Salvador.

Destaques do calendário:

Campeonato Mundial Feminino de Polo Aquático – U20 (10 a 16/08/2025): competição internacional na Arena Aquática de Salvador.

Dani League 2025.2 (16 a 31/08/2025): campeonato infantil de futebol, para atletas de 8 a 14 anos.

Red Bull Paranauê – 21ª edição (23/08/2025): festival que celebra a capoeira como patrimônio cultural e prática esportiva.

Meia Maratona Farol a Farol – Etapa 2 (31/08/2025): corrida entre os faróis da Barra e de Itapuã, com distâncias de 5K a 21K.

Maratona de Salvador (20 e 21/09/2025): provas de 5K, 10K, 21K e 42K.

Campeonato Baiano de Triathlon Sprint – Grande Final (01/11/2025): provas Sprint, Super Sprint e Aquathlon na Praia de Inema.

Desafio dos Faróis (08/11/2025): caiaque oceânico, surfski, canoa havaiana, paddleboard e stand up paddle.

Copa Brasil de Águas Abertas (20 a 23/11/2025): etapa nacional de natação em mar aberto na Praia de Inema.

Travessia Itaparica–Salvador (06 e 07/12/2025): percurso de cerca de 12 km ligando Itaparica ao Porto da Barra.

Volta dos 3 Faróis (07/12/2025): corrida que conecta Barra, Humaitá e Itapuã.

Corrida Sagrada (15/01/2026): percurso entre a Igreja da Conceição da Praia e a Colina Sagrada.

Corre Salvador Folia (01/02/2026): corrida temática de carnaval.

Oceanman Salvador – Etapa Brasil (21 e 22/03/2026): etapa brasileira do circuito mundial de natação em águas abertas.

Copa Nordeste de Triathlon (22/03/2026): seletiva para o campeonato mundial.

Salvador 10 Milhas (29/03/2026): corrida de 16 km pelas avenidas da cidade.

Salvador Triton 1 (12/04/2026): prova de endurance aquática e terrestre.

21K Salvador (26/04/2026): meia maratona com largada na Praça do Campo Grande.ggg