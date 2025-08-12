Acesse sua conta
Diretor do Bahia projeta duelo contra o Fluminense e fala sobre reforços: 'Faremos movimentos pontuais'

Cadu Santoro projeta confronto difícil contra o Fluminense na Copa do Brasil e reforça que contratações seguirão orçamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:41

Cadu Santoro é o diretor de futebol do Bahia
Cadu Santoro é o diretor de futebol do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia descobriu nesta terça-feira (12) que enfrentará o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida será em Salvador, com data-base em 27 de agosto, enquanto a partida de volta, no Rio de Janeiro, está prevista para a semana de 11 de setembro. O duelo contra o tricolor carioca e o mando de campo foram definidos por sorteio na sede da CBF. Cadu Santoro, diretor de futebol do tricolor baiano, representou o clube na cerimônia e analisou o confronto.

“Sem dúvida o Fluminense vem evoluindo ano após ano. Voltou a ganhar, melhorar, teve excelente desempenho na Copa do Mundo. Jogo muito difícil, em aberto, é hora da gente sentar, planejar com o Rogério a estratégia para esses jogos”, disse Santoro em entrevista à Central do ge.

Classificados às quartas na Copa do Brasil

Galo ficou com a vaga na disputa com Flamengo por Pedro Souza/Atlético
Deu Corinthians no clássico contra o Palmeiras por Cesar Greco/Palmeiras
Cruzeiro levou a melhor diante do CRB por Rafael Vieira/Cruzeiro
Fluminense eliminou o Internacional por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Athletico passou pelo São Paulo nos pênaltis por Divulgalçao
Botafogo venceu o RB Bragantino por Vítor Silva/Botafogo
Vasco passou pelo CSA por Matheus Lima/Vasco
Bahia passou pelo Retrô por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 8
Galo ficou com a vaga na disputa com Flamengo por Pedro Souza/Atlético

O dirigente destacou ainda não só o fato desta ser a terceira vez consecutiva que o Bahia chega às quartas de final da Copa do Brasil, mas também se mostrou confiante em ver a equipe avançar às semifinais pela primeira vez e até conquistar a taça.

“Desde a chegada do Grupo [City, ao Bahia] é o terceiro ano consecutivo que a gente consegue chegar nas quartas de final. Sem dúvida é um dos grandes objetivos da temporada, pouco a pouco, para brigar por esse título”, projetou.

Prestes a disputar as quartas da Copa do Brasil pela nona vez, caso alcance o feito histórico de chegar às semifinais pela primeira vez, o Bahia enfrentará o vencedor do clássico carioca entre Botafogo e Vasco. A classificação também significa um prêmio adicional de R$ 9.922.500. Vale lembrar que o Bahia já acumulou R$ 10,6 milhões com as classificações anteriores nesta Copa do Brasil.

Chaveamento até a final
Chaveamento até a final Crédito: Reprodução

Mas nem tudo são flores para o Esquadrão. Apesar do bom momento no Brasileirão e de mais uma presença nas quartas da Copa do Brasil, o treinador Rogério Ceni e a torcida cobram reforços. Enquanto Ceni já solicitou publicamente a contratação de mais um atacante, a torcida tricolor demonstra impaciência com as falhas dos goleiros Marcos Felipe e Ronaldo e clama por uma nova contratação para a posição.

Ciente de tudo isso, Santoro comentou sobre os pedidos e garantiu movimentações na janela de transferências. “A gente tem muito claro que faremos movimentos pontuais. Temos conversa constante com o Rogério para tomar as melhores decisões dentro da saúde financeira do clube, do orçamento, não vamos fazer coisas fora do orçamento. Por isso a gente veio fazer a gestão do clube, estamos trabalhando para isso”, garantiu Santoro.

