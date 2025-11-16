CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória volta pra zona de rebaixamento após Santos vencer Palmeiras

Rubro-negro baiano tem apenas 35 pontos e time paulista pulou pra 36 pontos na tabela

Monique Lobo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:45

Santos vence Palmeira por 1 a 0 e sai da zona de rebaixamento Crédito: Raul Baretta/ Divulgação Santos FC

O Santos pode respirar aliviado. O time paulista venceu um clássico contra o Palmeiras, na noite de sábado (15), e ainda saiu da zona do rebaixamento. Com os três pontos, chegou aos 36 pontos e colocou o Vitória no Z-4. O Palmeiras viu a derrota levar também a liderança do campeonato, que agora está com o Flamengo, que goleou o Sport por 5 a 1 no mesmo dia.

Apesar de ter Neymar em campo, a estrela do jogo foi Rollheiser, que entrou nos minutos finais e marcou o único gol da partida, sacramentando o triunfo do clube por 1 a 0.

O alvinegro praiano dominou o jogo no primeiro tempo. A equipe teve o domínio total das jogadas e das poucas vezes que o Palmeiras chegou, em nada ameaçou o goleiro Gabriel Brazão. Por outro lado, Carlos Miguel teve atuação decisiva em manter o placar inalterado.

Neymar adotou um estilo mais coletivo nesta partida. Ele foi quem mais distribuiu passes, fazendo a bola circular e abrindo espaços importantes.

O Palmeiras, por sua vez, sentiu os mais de dez desfalques que teve no jogo, entre lesões, suspensões e convocações para seleções nacionais. Abel Ferreira se viu obrigado a mudar no intervalo e Luighi assustou Brazão duas vezes nos primeiros minutos da segunda etapa.

A mudança de postura do Palmeiras acabou pressionando o técnico Vojvoda, que decidiu colocar Robinho Jr. No primeiro lance, o jovem de 17 anos, em parceria com Neymar, quase alterou o placar.

As alterações, dos dois lados, tornaram o jogo mais movimentado. Se no primeiro tempo o Santos teve domínio total, a segunda etapa foi bem mais equilibrada, com boas chances dos dois lados.

Mas, foi quando Rollheiser saiu do banco de reservas que o resultado mudou. Ele, que entrou no lugar de Zé Rafael, aproveitou ótimo passe de Robinho Jr. para estufar as redes de Carlos Miguel.