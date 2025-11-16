Vitória volta pra zona de rebaixamento após Santos vencer Palmeiras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:45
O Santos pode respirar aliviado. O time paulista venceu um clássico contra o Palmeiras, na noite de sábado (15), e ainda saiu da zona do rebaixamento. Com os três pontos, chegou aos 36 pontos e colocou o Vitória no Z-4. O Palmeiras viu a derrota levar também a liderança do campeonato, que agora está com o Flamengo, que goleou o Sport por 5 a 1 no mesmo dia.
Apesar de ter Neymar em campo, a estrela do jogo foi Rollheiser, que entrou nos minutos finais e marcou o único gol da partida, sacramentando o triunfo do clube por 1 a 0.
Veja como foi a partir do Santos contra o Palmeiras
O alvinegro praiano dominou o jogo no primeiro tempo. A equipe teve o domínio total das jogadas e das poucas vezes que o Palmeiras chegou, em nada ameaçou o goleiro Gabriel Brazão. Por outro lado, Carlos Miguel teve atuação decisiva em manter o placar inalterado.
Neymar adotou um estilo mais coletivo nesta partida. Ele foi quem mais distribuiu passes, fazendo a bola circular e abrindo espaços importantes.
O Palmeiras, por sua vez, sentiu os mais de dez desfalques que teve no jogo, entre lesões, suspensões e convocações para seleções nacionais. Abel Ferreira se viu obrigado a mudar no intervalo e Luighi assustou Brazão duas vezes nos primeiros minutos da segunda etapa.
A mudança de postura do Palmeiras acabou pressionando o técnico Vojvoda, que decidiu colocar Robinho Jr. No primeiro lance, o jovem de 17 anos, em parceria com Neymar, quase alterou o placar.
As alterações, dos dois lados, tornaram o jogo mais movimentado. Se no primeiro tempo o Santos teve domínio total, a segunda etapa foi bem mais equilibrada, com boas chances dos dois lados.
Mas, foi quando Rollheiser saiu do banco de reservas que o resultado mudou. Ele, que entrou no lugar de Zé Rafael, aproveitou ótimo passe de Robinho Jr. para estufar as redes de Carlos Miguel.
Este foi o terceiro duelo entre Santos e Palmeiras nesta temporada. Nos outros dois encontros, o time praiano saiu na pior: 2 a 1 no Paulistão, e 2 a 0 no dia 6 deste mês, pelo Brasileirão.