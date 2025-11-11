CLIMA TENSO

Comportamento de Neymar irrita companheiros e expõe racha no elenco do Santos

Reações do camisa 10 durante e após duelo contra o Flamengo geraram desconforto entre jogadores e dirigentes do Peixe

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19:54

Neymar Crédito: @thiagosilva / @neymarjr

O ambiente no Santos ficou pesado depois da derrota para o Flamengo, no último domingo (10), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do ge, o comportamento de Neymar, tanto dentro quanto fora de campo, gerou insatisfação entre parte do elenco e da diretoria em um momento delicado, em que o clube luta para evitar o rebaixamento.

De acordo com o portal, jogadores e dirigentes consideraram que o camisa 10 ultrapassou os limites nas reações durante a partida, expondo colegas e provocando um clima de desconforto no vestiário. A avaliação interna é de que o atacante demonstrou falta de confiança no grupo, o que foi interpretado como um sinal de descontentamento com o desempenho coletivo na reta final do campeonato.

Neymar 1 de 11

Após o jogo, Neymar pediu desculpas aos companheiros, principalmente pelo episódio em que chutou um copo d’água ao deixar o campo, ação que acabou atingindo alguns atletas de forma involuntária. A diretoria optou por não aplicar punições, entendendo que o foco agora deve ser manter o grupo unido para as seis rodadas restantes da competição.

Mesmo assim, o caso acendeu um sinal de alerta. Internamente, há a percepção de que o capitão da equipe tem reagido de maneira exagerada diante das derrotas, o que pode comprometer a confiança e o equilíbrio emocional do elenco.

Neymar foi poupado do confronto anterior, contra o Palmeiras, por recomendação médica. Ainda assim, sua reapresentação aconteceu apenas no sábado, um dia depois da delegação viajar para o Rio de Janeiro. A ausência foi autorizada pela diretoria, mas gerou desconforto entre outros jogadores, como o zagueiro Luan Peres, que, em situação semelhante, se apresentou normalmente.

Durante a partida no Maracanã, o atacante teve reações explosivas em diversos momentos: reclamou com Barreal por um passe não recebido, cobrou Zé Ivaldo após um erro que resultou em gol e demonstrou irritação com o técnico Juan Pablo Vojvoda, questionando a substituição ao deixar o campo. Após ser trocado, Neymar foi direto para o vestiário e não acompanhou o restante do duelo, período em que o Santos ainda marcou dois gols, mas não conseguiu o empate.

O atacante, que disputou apenas 15 jogos e ficou fora de 17 nesta edição do Brasileirão, tem apresentado desempenho abaixo do esperado. Dentro do clube, há consenso de que ele pode contribuir mais tecnicamente, mas que seu comportamento recente tem prejudicado o rendimento coletivo.

Neymar 1 de 10