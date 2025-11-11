NA BRONCA

Atacante do Flamengo é flagrado em noitada e revolta torcedores: 'Não consegue se controlar'

Comportamento reacende críticas de torcedores após série de expulsões

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07:56

Plata, do Flamengo, foi filmado em balada Crédito: Reprodução

A madrugada de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, virou assunto entre torcedores rubro-negros após o jogador ser filmado em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O registro, feito por frequentadores do local por volta da 1h da manhã, mostra o equatoriano conversando com amigos enquanto uma música embala o ambiente. Segundo relatos de quem estava presente, o atleta também teria consumido bebida alcoólica. As informações são do IG.

A repercussão foi imediata nas redes sociais. Um torcedor criticou o comportamento de Plata no X (antigo Twitter): “Hoje de madrugada, 1h da manhã e o atleta que tá mal psicologicamente enchendo a cara na Vitrinni. Irmão, não adianta. Ele não tem jeito. O cara não consegue se controlar, nem com o time diminuindo a distância pro Palmeiras ele sossega. Tem que ser afastado imediatamente.”

O atacante não entrou em campo na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos, no último domingo (9), porque cumpria suspensão automática após ser expulso no empate com o São Paulo, por 2 a 2, na rodada anterior.

A polêmica mais recente reacendeu as críticas sobre o comportamento extracampo do jogador, que já havia admitido problemas emocionais. Após ser expulso duas vezes em quatro jogos, Plata respondeu a um torcedor dizendo estar “mal psicologicamente” e pediu desculpas pela postura.

Plata, do Flamengo, foi visto novamente na balada na madrugada de hoje.



No entanto, a nova aparição na noite carioca fez o episódio voltar à tona. “Maior mentira dele foi essa de estar mal psicologicamente. Falou isso porque sabia que muitos iriam ficar com pena dele”, publicou outro torcedor nas redes.