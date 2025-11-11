Acesse sua conta
Atacante do Flamengo é flagrado em noitada e revolta torcedores: 'Não consegue se controlar'

Comportamento reacende críticas de torcedores após série de expulsões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07:56

Plata, do Flamengo, foi filmado em balada
Plata, do Flamengo, foi filmado em balada Crédito: Reprodução

A madrugada de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, virou assunto entre torcedores rubro-negros após o jogador ser filmado em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O registro, feito por frequentadores do local por volta da 1h da manhã, mostra o equatoriano conversando com amigos enquanto uma música embala o ambiente. Segundo relatos de quem estava presente, o atleta também teria consumido bebida alcoólica. As informações são do IG.

A repercussão foi imediata nas redes sociais. Um torcedor criticou o comportamento de Plata no X (antigo Twitter): “Hoje de madrugada, 1h da manhã e o atleta que tá mal psicologicamente enchendo a cara na Vitrinni. Irmão, não adianta. Ele não tem jeito. O cara não consegue se controlar, nem com o time diminuindo a distância pro Palmeiras ele sossega. Tem que ser afastado imediatamente.”

Plata e a ex

Fernanda Cardoso e Plata por Reprodução
Fernanda Cardoso e Plata por Reprodução
Modelo Fernanda Cardoso, ex de Plata por Reprodução
Plata já havia sido flagrado em balada no final de outubro por Reprodução
Plata, do Flamengo, foi filmado em balada por Reprodução
Plata por Divulgação
Plata por Divulgação
1 de 7
Fernanda Cardoso e Plata por Reprodução

O atacante não entrou em campo na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos, no último domingo (9), porque cumpria suspensão automática após ser expulso no empate com o São Paulo, por 2 a 2, na rodada anterior.

A polêmica mais recente reacendeu as críticas sobre o comportamento extracampo do jogador, que já havia admitido problemas emocionais. Após ser expulso duas vezes em quatro jogos, Plata respondeu a um torcedor dizendo estar “mal psicologicamente” e pediu desculpas pela postura.

No entanto, a nova aparição na noite carioca fez o episódio voltar à tona. “Maior mentira dele foi essa de estar mal psicologicamente. Falou isso porque sabia que muitos iriam ficar com pena dele”, publicou outro torcedor nas redes.

Gonzalo Plata soma três expulsões na atual temporada - contra Racing e Estudiantes, pela Libertadores, e diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro - e vem sendo duramente questionado por parte da torcida sobre seu comprometimento com o time.

Tags:

Flamengo

