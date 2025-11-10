Acesse sua conta
Luciana Gimenez e ex-marido vendem tríplex milionário para pai de Neymar após sete anos no mercado

Um dos imóveis mais caros de São Paulo, o apartamento de 1,8 mil m² foi comprado por Neymar Santos, pai do jogador;

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07:21

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho vendem tríplex de luxo para pai de Neymar
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho vendem tríplex de luxo para pai de Neymar Crédito: Reprodução

Depois de sete anos de tentativas e muitos descontos, Luciana Gimenez e o ex-marido Marcelo de Carvalho finalmente conseguiram vender o tríplex de luxo que tentavam negociar desde 2018. O comprador é ninguém menos que Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., segundo revelou o portal Léo Dias neste domingo (9).

O imóvel, localizado no condomínio Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, foi um dos mais cobiçados, e caros, da capital paulista. Avaliado inicialmente em R$ 80 milhões, o apartamento passou por uma reformulação em 2022 para ganhar um visual mais moderno e atrair novos interessados. Mesmo assim, o preço caiu para cerca de R$ 70 milhões antes da venda ser concluída.

As assessorias de Luciana e Neymar pai não comentaram a negociação, e o valor final pago pelo empresário não foi divulgado.

O tríplex ocupa cerca de 1,8 mil metros quadrados, resultado da união de duas coberturas no mesmo edifício. O espaço, que já foi o lar do ex-casal da RedeTV!, impressiona pela estrutura: sete suítes, sendo a principal com banheira, sala de massagem, camarim e closet gigante.

O imóvel também conta com elevador privativo, adega, estúdio de música, sala de cinema, salão de jogos, churrasqueira gourmet e lounge com vista panorâmica para a cidade de São Paulo. Na garagem, são mais de dez vagas exclusivas, conectadas diretamente ao apartamento por meio de acesso restrito.

Além do valor da compra, o novo proprietário terá de lidar com despesas de alto padrão. O condomínio mensal custa cerca de R$ 34,8 mil, e o IPTU chega a R$ 13,6 mil.

No início deste ano, o imóvel chegou a ser listado em um leilão internacional da Sotheby’s, com lance inicial de US$ 4 milhões (R$ 21,3 milhões), mas o evento acabou cancelado sem explicação.

