Dado Dolabella divulga vídeo da ex 'furiosa' e rebate denúncia de agressão: 'Diante de tanta mentira'

Ator afirma ter sido vítima em discussão com Marcela Tomaszewski e publica imagens para se defender das acusações

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:47

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A briga entre Dado Dolabella e a ex-namorada Marcela Tomaszewski ganhou novos capítulos neste domingo (9). O ator voltou às redes sociais para negar as acusações de agressão feitas pela modelo e compartilhou vídeos e áudios que, segundo ele, mostram outra versão do conflito.

“Diante de tanta mentira, de tanta acusação absurda eu tô aqui pra falar toda a verdade”, declarou Dado em gravação publicada no Instagram. Nas imagens, o artista aparece ao lado de Marcela, que demonstra irritação e chega a atingir o celular do ator com um tapa.

Em outro trecho, Dado mostra o rosto com marcas de ferimento e alega que o machucado teria sido causado pela ex. Ele também divulgou um áudio no qual uma voz atribuída a Marcela comenta ter ameaçado um antigo namorado com uma faca. “Eu falei assim ó: ‘ou tu fica quieto ou eu vou enfiar a faca em ti’. E aí eu mandei ele pra fora da minha casa”, diz a gravação.

Marcela, por sua vez, afirmou ao colunista Léo Dias que decidiu mudar sua versão e levar o caso ao Ministério Público. “Eu menti pra proteger alguém que eu achava que mudaria, mas agora eu vou denunciar”, disse a miss. Segundo ela, a mãe também será ouvida novamente e deve manter o depoimento de que presenciou a agressão.

“Minha mãe é testemunha, também foi chamada pra depor novamente e disse que vai manter a versão de que a filha dela infelizmente apanhou. Porque foi o que ela viu. Nenhuma mãe quer ver isso”, completou.

Nos comentários das publicações de Dado, seguidores reagiram às imagens. “A moça espumando de raiva”, escreveu uma internauta. “Ele foi vítima, só se defendeu”, opinou um amigo do ator.

A advogada Mara Damasceno, que representa o artista, afirmou que as provas serão apresentadas à Justiça e que a defesa busca esclarecer os fatos. “Reafirmo meu repúdio à violência e minha confiança na Justiça. A verdade será demonstrada nos autos e aqui com responsabilidade”, concluiu Dado.

O caso segue em apuração e deve ser analisado pelas autoridades competentes nas próximas semanas.

Agressão Dado Dolabella Marcela Tomaszewski

