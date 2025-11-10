Tarot desta segunda (10 de novembro) indica semana de progresso, novas oportunidades e ganhos inesperados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05:00
A semana começa vibrante. O Tarot desta segunda-feira (10) mostra avanço, superação e clareza para os signos.
Áries recebe o Carro, sucesso e determinação. Touro vem com o Rei de Paus, liderança em alta. Gêmeos é guiado pelo Mago, energia criativa e poder de iniciativa.
Tarot
Câncer tem o Três de Copas, celebração e apoio. Leão, com o Sol, irradia confiança. Virgem vibra com o Oito de Ouros, foco no trabalho.
Libra conta com a Temperança, harmonia e boas decisões. Escorpião encara o As de Espadas, clareza e força. Sagitário avança com o Cavaleiro de Paus, entusiasmo puro.
Capricórnio vem com o Dois de Ouros, equilíbrio entre razão e emoção. Aquário inspira-se na Estrela, e Peixes recebe o Papa, sabedoria e estabilidade.