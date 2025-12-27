ALÍVIO

Galvão recebe alta e deixa hospital após susto; narrador passou mal na ceia de Natal

Narrador esportivo ficou internado em Londrina desde quarta-feira (24)

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:24

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

Galvão Bueno recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (27), após ficar internado em Londrina, no norte do Paraná, para tratar um início de pneumonia. A informação foi confirmada pelo Hospital Santa Casa, onde o narrador esportivo estava em observação desde a última quarta-feira (24).

Galvão Bueno 1 de 6

Segundo a assessoria médica, Galvão apresentou mal-estar na noite da véspera de Natal e foi levado ao hospital para avaliação. O quadro não foi considerado grave, mas exigiu acompanhamento e tratamento com antibióticos, já que o jornalista havia enfrentado pneumonia recentemente, em novembro, com alerta médico para possível recorrência dos sintomas.

Durante a internação, a filha de Galvão, Leticia Bueno, que também é CEO do Grupo Galvão Bueno, informou que o estado de saúde do pai era estável e não inspirava preocupação. A expectativa de alta já existia desde a sexta-feira, após a conclusão do protocolo medicamentoso.