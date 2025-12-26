POLÊMICA

Rodrygo é criticado por ignorar mais uma vez os filhos no Natal: 'Tenho tanta pena deles'

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira foi alvo de comentários negativos ao publicar fotos da data sem as crianças

Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:33

Rodrygo e os filhos Crédito: Reprodução

Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, virou alvo de críticas nas redes sociais após compartilhar registros do Natal sem a presença dos filhos. O jogador é pai de gêmeos, que passaram a data com a mãe, e a ausência acabou gerando comentários sobre a relação dele com as crianças.

Rodrygo 1 de 30

Em publicações nas redes, internautas questionaram o vínculo do atleta com os filhos. “Eu tenho tanta pena dos filhos do Rodrygo. Ele claramente despreza as crianças e nunca aceitou que é pai de dois meninos”, escreveu um perfil. Outro comentário que circulou afirmava que “nem DNA ele quis fazer”, alegando que o exame só teria ocorrido após intervenção de familiares.

A mãe das crianças, Pamella Souza, curtiu um comentário em que um internauta mencionava abandono por parte do jogador. “Rodrygo nem liga para os meninos, né?”, dizia a publicação que recebeu a interação dela, o que acabou ampliando a repercussão do caso.

Em 2023, Pamella afirmou publicamente que Rodrygo não queria incluir o sobrenome “Goes” nos filhos. A situação foi levada à Justiça, que determinou o pagamento de pensão equivalente a 20 salários mínimos. Na época, ela confirmou que os valores estavam sendo pagos regularmente.

Com a polêmica ganhando força, diversos usuários afirmaram que sequer sabiam que o jogador tinha filhos. Após a repercussão, Pamella resgatou vídeos antigos e publicou nos stories imagens das crianças usando a camisa de Rodrygo, reacendendo o debate nas redes sociais.