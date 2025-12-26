Carlinhos Maia come brigadeiro com maconha e passa vergonha em festa de Natal de Virginia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:03
Carlinhos Maia voltou a viralizar nas redes sociais após relatar que comeu um “brisadeiro” antes de participar da festa de Natal organizada por Virginia Fonseca, realizada nesta terça-feira (23). Segundo ele, o doce teve um efeito intenso e acabou influenciando seu comportamento durante a confraternização.
O influenciador contou que ingeriu o alimento antes de chegar ao evento e que só apareceu mais tarde na festa. Inicialmente, ele afirmou que não sabia exatamente o que havia no doce, mas depois voltou atrás e admitiu que tinha conhecimento da presença de maconha e que consumiu por vontade própria.
Durante a celebração, Carlinhos chamou atenção pela animação, subiu ao palco e interagiu com artistas convidados, o que ajudou a ampliar a repercussão do episódio nas redes sociais.
Após críticas, principalmente por se tratar de uma festa familiar, ele reforçou que comeu o doce antes do evento e saiu em defesa de Virginia, pedindo que as críticas não fossem direcionadas à anfitriã.
No Brasil, a produção, venda ou distribuição de alimentos que contenham maconha é proibida. Mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de pequena quantidade da droga para uso pessoal, a substância continua sendo ilegal no país.
De acordo com a Lei de Drogas, fabricar, vender, oferecer ou distribuir qualquer produto com maconha pode ser enquadrado como tráfico de drogas. A pena prevista é de cinco a 15 anos de prisão, além de multa, a depender das circunstâncias do caso. Já o porte para consumo próprio não gera prisão, mas pode resultar em advertência, medidas educativas e apreensão da substância.
Por enquanto, Carlinhos Maia não enfrenta consequências legais relacionadas ao episódio, mas o relato reforçou o debate sobre os limites da lei e a responsabilidade no consumo de substâncias ilícitas, mesmo em ambientes privados.