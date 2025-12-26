Acesse sua conta
Carlinhos Maia come brigadeiro com maconha e passa vergonha em festa de Natal de Virginia

Influenciador afirmou que ingeriu o alimento antes da celebração

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:03

Carlinhos Maia atrapalhou fluxo em estrada
Carlinhos Maia atrapalhou fluxo em estrada Crédito: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia voltou a viralizar nas redes sociais após relatar que comeu um “brisadeiro” antes de participar da festa de Natal organizada por Virginia Fonseca, realizada nesta terça-feira (23). Segundo ele, o doce teve um efeito intenso e acabou influenciando seu comportamento durante a confraternização.

Virginia, Vini Jr e amigos

Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução
1 de 5
Virginia, Vini Jr e amigos por Reprodução

O influenciador contou que ingeriu o alimento antes de chegar ao evento e que só apareceu mais tarde na festa. Inicialmente, ele afirmou que não sabia exatamente o que havia no doce, mas depois voltou atrás e admitiu que tinha conhecimento da presença de maconha e que consumiu por vontade própria.

Durante a celebração, Carlinhos chamou atenção pela animação, subiu ao palco e interagiu com artistas convidados, o que ajudou a ampliar a repercussão do episódio nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - 3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

3 signos precisam ficar atentos: Universo alerta para decisões inesperadas, reencontros e mudanças profundas na vida afetiva

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos nesta sexta (26 de dezembro): deixar para depois pode cobrar um preço alto, não adie aquela pendência

Anjo da Guarda alerta 4 signos nesta sexta (26 de dezembro): deixar para depois pode cobrar um preço alto, não adie aquela pendência

Após críticas, principalmente por se tratar de uma festa familiar, ele reforçou que comeu o doce antes do evento e saiu em defesa de Virginia, pedindo que as críticas não fossem direcionadas à anfitriã.

No Brasil, a produção, venda ou distribuição de alimentos que contenham maconha é proibida. Mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de pequena quantidade da droga para uso pessoal, a substância continua sendo ilegal no país.

De acordo com a Lei de Drogas, fabricar, vender, oferecer ou distribuir qualquer produto com maconha pode ser enquadrado como tráfico de drogas. A pena prevista é de cinco a 15 anos de prisão, além de multa, a depender das circunstâncias do caso. Já o porte para consumo próprio não gera prisão, mas pode resultar em advertência, medidas educativas e apreensão da substância.

Por enquanto, Carlinhos Maia não enfrenta consequências legais relacionadas ao episódio, mas o relato reforçou o debate sobre os limites da lei e a responsabilidade no consumo de substâncias ilícitas, mesmo em ambientes privados.

Virginia Carlinhos Maia

