Carlinhos Maia come brigadeiro com maconha e passa vergonha em festa de Natal de Virginia

Influenciador afirmou que ingeriu o alimento antes da celebração

Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:03

Carlinhos Maia voltou a viralizar nas redes sociais após relatar que comeu um “brisadeiro” antes de participar da festa de Natal organizada por Virginia Fonseca, realizada nesta terça-feira (23). Segundo ele, o doce teve um efeito intenso e acabou influenciando seu comportamento durante a confraternização.

O influenciador contou que ingeriu o alimento antes de chegar ao evento e que só apareceu mais tarde na festa. Inicialmente, ele afirmou que não sabia exatamente o que havia no doce, mas depois voltou atrás e admitiu que tinha conhecimento da presença de maconha e que consumiu por vontade própria.

Durante a celebração, Carlinhos chamou atenção pela animação, subiu ao palco e interagiu com artistas convidados, o que ajudou a ampliar a repercussão do episódio nas redes sociais.

Após críticas, principalmente por se tratar de uma festa familiar, ele reforçou que comeu o doce antes do evento e saiu em defesa de Virginia, pedindo que as críticas não fossem direcionadas à anfitriã.

No Brasil, a produção, venda ou distribuição de alimentos que contenham maconha é proibida. Mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de pequena quantidade da droga para uso pessoal, a substância continua sendo ilegal no país.

De acordo com a Lei de Drogas, fabricar, vender, oferecer ou distribuir qualquer produto com maconha pode ser enquadrado como tráfico de drogas. A pena prevista é de cinco a 15 anos de prisão, além de multa, a depender das circunstâncias do caso. Já o porte para consumo próprio não gera prisão, mas pode resultar em advertência, medidas educativas e apreensão da substância.