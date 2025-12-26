Anjo da Guarda alerta 4 signos nesta sexta (26 de dezembro): deixar para depois pode cobrar um preço alto, não adie aquela pendência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 00:30
O Anjo da Guarda traz um recado direto para este período final do ano, alguns nós não podem mais ser empurrados para depois. Há situações que exigem clareza, posicionamento e responsabilidade emocional agora. Adiar não significa proteger, mas prolongar desconfortos que já pedem solução. Para quatro signos, a orientação é agir com consciência e maturidade, mesmo que isso exija conversas difíceis ou mudanças de rota.
Gêmeos
Gêmeos é chamado a resolver questões ligadas à comunicação e aos acordos mal definidos. Há conversas pendentes, promessas vagas ou situações mantidas pela dúvida. O Anjo da Guarda orienta a alinhar discurso e atitude. Resolver agora evita mal-entendidos maiores e traz alívio mental.
Leão
Leão precisa olhar para conflitos de ego e disputas silenciosas, especialmente em relações próximas. O orgulho pode estar adiando um pedido de desculpa ou uma decisão necessária. O recado espiritual é claro, reconhecer limites não diminui sua força, ao contrário, fortalece vínculos verdadeiros.
Escorpião
Escorpião enfrenta nós emocionais profundos que vêm sendo sustentados por controle ou medo de perda. O Anjo da Guarda pede coragem para encerrar ciclos ou redefinir relações que já não fluem. Resolver agora é um passo essencial para a cura e para o recomeço.
Aquário
Aquário recebe um alerta sobre decisões práticas e escolhas de longo prazo. Há caminhos sendo evitados por insegurança ou excesso de racionalização. O momento pede compromisso com o que realmente faz sentido. Resolver agora traz liberdade real, não fuga.
Mensagem do dia
Desatar o nó hoje é um ato de amor próprio. O que é enfrentado com verdade agora não se transforma em peso no amanhã.