ASTROLOGIA

Anjo da Guarda alerta 4 signos nesta sexta (26 de dezembro): deixar para depois pode cobrar um preço alto, não adie aquela pendência

Mensagem espiritual aponta que decisões evitadas podem se tornar mais pesadas se não forem enfrentadas neste momento

Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda traz um recado direto para este período final do ano, alguns nós não podem mais ser empurrados para depois. Há situações que exigem clareza, posicionamento e responsabilidade emocional agora. Adiar não significa proteger, mas prolongar desconfortos que já pedem solução. Para quatro signos, a orientação é agir com consciência e maturidade, mesmo que isso exija conversas difíceis ou mudanças de rota.

Gêmeos

Gêmeos é chamado a resolver questões ligadas à comunicação e aos acordos mal definidos. Há conversas pendentes, promessas vagas ou situações mantidas pela dúvida. O Anjo da Guarda orienta a alinhar discurso e atitude. Resolver agora evita mal-entendidos maiores e traz alívio mental.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Leão

Leão precisa olhar para conflitos de ego e disputas silenciosas, especialmente em relações próximas. O orgulho pode estar adiando um pedido de desculpa ou uma decisão necessária. O recado espiritual é claro, reconhecer limites não diminui sua força, ao contrário, fortalece vínculos verdadeiros.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Escorpião

Escorpião enfrenta nós emocionais profundos que vêm sendo sustentados por controle ou medo de perda. O Anjo da Guarda pede coragem para encerrar ciclos ou redefinir relações que já não fluem. Resolver agora é um passo essencial para a cura e para o recomeço.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Aquário

Aquário recebe um alerta sobre decisões práticas e escolhas de longo prazo. Há caminhos sendo evitados por insegurança ou excesso de racionalização. O momento pede compromisso com o que realmente faz sentido. Resolver agora traz liberdade real, não fuga.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem do dia