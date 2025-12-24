Vai fazer chester ou peru no Natal? Veja como usar corretamente o papel alumínio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 17:00
Na hora de preparar o chester ou o peru para a ceia de Natal, uma dúvida costuma aparecer na cozinha, qual lado do papel alumínio deve ficar em contato com o alimento, o brilhante ou o opaco. A escolha faz diferença no resultado final, tanto no forno quanto na conservação depois.
O papel alumínio tem propriedades distintas em cada lado. O lado brilhante reflete o calor, enquanto o lado opaco absorve. Por isso, o uso correto depende do objetivo, assar ou conservar.
Para levar o chester ou o peru ao forno, a orientação é deixar o lado brilhante do papel alumínio voltado para dentro, em contato com o alimento, e o lado opaco para fora. Dessa forma, o calor do forno é absorvido pelo lado fosco, enquanto o brilho reflete o calor de volta para a carne, ajudando a manter a temperatura e acelerando o cozimento.
Esse mesmo princípio vale para outros preparos no forno, como assados em geral e legumes. O uso correto ajuda a evitar que o alimento resseque e contribui para um cozimento mais uniforme.
Já na hora de guardar alimentos na geladeira, a lógica se inverte. O ideal é deixar o lado brilhante para fora e o opaco em contato com a comida. Assim, o papel alumínio ajuda a refletir o calor externo e a manter o alimento resfriado por mais tempo.
Um ponto de atenção é que o lado brilhante pode aderir com mais facilidade à comida, principalmente em preparos mais úmidos. Por isso, ao retirar o papel, é importante fazer com cuidado para não danificar o alimento.
Saber usar corretamente o papel alumínio pode parecer um detalhe, mas faz diferença no resultado da ceia e também na conservação das sobras do Natal.