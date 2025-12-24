Acesse sua conta
Vai fazer chester ou peru no Natal? Veja como usar corretamente o papel alumínio

Lado brilhante e lado opaco têm funções diferentes e o uso certo ajuda a assar melhor e conservar os alimentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 17:00

NATAL
Ceia de Natal Crédito: Imagem produzida com IA

Na hora de preparar o chester ou o peru para a ceia de Natal, uma dúvida costuma aparecer na cozinha, qual lado do papel alumínio deve ficar em contato com o alimento, o brilhante ou o opaco. A escolha faz diferença no resultado final, tanto no forno quanto na conservação depois.

Veja as opções mais e menos calóricas para a ceia

O verdadeiro problema é que dezembro é cheio de eventos, transformando o exagero que seria limitado à ceia de Natal e à ceia de Ano Novo em excessos contínuos. por Imagem produzida com IA
Torta alemã e cheesecake são ricos em gordura e açúcar. por Imagem produzida com IA
Salada verde pode ser um excelente acompanhamento. por Imagem produzida com IA
Salada de frutas é boa alternativa aos doces hipercalóricos. por Imagem produzida com IA
A rabanada não chega a ser vilã, mas é melhor não exagerar. por Imagem produzida com IA
Peru com pele e farofa rica em manteiga é bastante calórico. por Imagem produzida com IA
Peru assado sem pele e sem a farofa pode ser uma alternativa. por Imagem produzida com IA
Os pavês são altamente açucarados. por Imagem produzida com IA
Panetones recheados são clássicos! por Imagem produzida com IA
Nozes, castanhas e amêndoas em excesso podem atrapalhar a dieta. por Imagem produzida com IA
Gelatina também é alternativa de sobremesa. por Imagem produzida com IA
1 de 11
O verdadeiro problema é que dezembro é cheio de eventos, transformando o exagero que seria limitado à ceia de Natal e à ceia de Ano Novo em excessos contínuos. por Imagem produzida com IA

O papel alumínio tem propriedades distintas em cada lado. O lado brilhante reflete o calor, enquanto o lado opaco absorve. Por isso, o uso correto depende do objetivo, assar ou conservar.

Para levar o chester ou o peru ao forno, a orientação é deixar o lado brilhante do papel alumínio voltado para dentro, em contato com o alimento, e o lado opaco para fora. Dessa forma, o calor do forno é absorvido pelo lado fosco, enquanto o brilho reflete o calor de volta para a carne, ajudando a manter a temperatura e acelerando o cozimento.

Leia mais

Esse mesmo princípio vale para outros preparos no forno, como assados em geral e legumes. O uso correto ajuda a evitar que o alimento resseque e contribui para um cozimento mais uniforme.

Já na hora de guardar alimentos na geladeira, a lógica se inverte. O ideal é deixar o lado brilhante para fora e o opaco em contato com a comida. Assim, o papel alumínio ajuda a refletir o calor externo e a manter o alimento resfriado por mais tempo.

Um ponto de atenção é que o lado brilhante pode aderir com mais facilidade à comida, principalmente em preparos mais úmidos. Por isso, ao retirar o papel, é importante fazer com cuidado para não danificar o alimento.

Saber usar corretamente o papel alumínio pode parecer um detalhe, mas faz diferença no resultado da ceia e também na conservação das sobras do Natal.

