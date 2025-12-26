Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem ignora sinais comuns do corpo e descobre câncer colorretal em estágio avançado; saiba quais

Entenda alguns sintomas do câncer que não devem ser subestimados

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:00

Paige Seifert alerta para jamais colocar a saúde em segundo plano
Paige Seifert alerta para jamais colocar a saúde em segundo plano Crédito: Imagem: Reprodução/Redes sociais

Mais de dois milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer colorretal todos os anos em todo o mundo. No Brasil, o número chega a cerca de 45 mil novos casos por ano.

Embora a doença seja mais comum em pessoas acima dos 50 anos, jovens também podem ser afetados, como mostra o relato de uma engenheira de apenas 24 anos.

Veja famosos que tiveram câncer colorretal

Conhecido mundialmente como o Pantera Negra, Chadwick Boseman foi diagnosticado em 2016, no auge da carreira, mas escondeu a doença por Reprodução
Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon em 2021. A doença evoluiu em dezembro de 2022, quando o Rei do Futebol faleceu. por Ricardo Stuckert/CBF
Ídolo do Vasco e da Seleção, Roberto Dinamite descobriu o câncer em 2021, mas faleceu em 2023, por complicações da doença por Divulgação/CBF
A cantora Simony descobriu o câncer em 2022, ela segue em tratamento por Reprodução/Instagram
Ator veterano da TV Globo, Luis Gustavo foi diagnosticado em 2018 e faleceu em 2021 por Raquel Cunha/TV Globo
Emílio Surita, apresentador do programa "Pânico" revelou o diagnóstico em 2023. por Reprodução
1 de 6
Conhecido mundialmente como o Pantera Negra, Chadwick Boseman foi diagnosticado em 2016, no auge da carreira, mas escondeu a doença por Reprodução

LEIA MAIS

As 20 melhores frases para você desejar Feliz Natal e emocionar nas festas de final de ano

Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal

O Ano do recomeço! O que os numerólogos alertam para a chegada de 2026 e o que você deve fazer

A viagem trem mais luxuosa do Brasil vai te surpreender com paisagens de tirar o fôlego

Esse 'caviar' estranho no jardim exige remoção imediata; entenda o risco

A história ganhou repercussão após ser compartilhada em vídeo nas redes sociais, com um alerta claro sobre a negligência de sintomas.

Vida saudável não impediu a doença

Paige Seifert afirma que sempre teve uma rotina ativa, praticava esportes e mantinha hábitos considerados saudáveis. Ela também não possuía predisposição genética conhecida, já que nenhum familiar próximo havia sido diagnosticado com câncer. Esse contexto contribuiu para que os sinais iniciais fossem subestimados por um longo período.

Entre os primeiros sintomas, Paige relata dores abdominais recorrentes e mudanças no funcionamento do intestino. Em determinados momentos, ela percebeu sangue nas fezes, mas acreditou que se tratava de uma condição simples e temporária.

A hipótese de hemorroidas ou infecção intestinal fez com que ela adiasse a busca por avaliação médica.

Cansaço constante normalizado

Outro sintoma presente era o cansaço ao longo do dia, que passou a ser encarado como consequência de uma rotina intensa. Segundo a engenheira, o estresse do trabalho parecia justificar o desgaste físico e mental. As dores abdominais também eram associadas à alimentação irregular e ao ritmo acelerado do dia a dia.

Exame revelou câncer em estágio avançado

A confirmação do câncer ocorreu após a realização de uma colonoscopia em 2023. O exame identificou um tumor em estágio 3, já além da fase inicial da doença.O diagnóstico tardio evidenciou como a idade pode influenciar a percepção de risco, tanto do paciente quanto do entorno.

Tratamento exigiu mudanças profundas

O tratamento incluiu cirurgias e quimioterapia, exigindo afastamento de atividades e adaptação a uma nova rotina. Paige destaca que o impacto emocional foi grande, especialmente ao entender que o diagnóstico poderia ter sido feito antes. A associação do câncer apenas a pessoas mais velhas contribuiu para o atraso no reconhecimento dos sinais.

Entre os sintomas apresentados estão dores abdominais persistentes e desconforto intestinal frequente. Ela também menciona alterações duradouras nos hábitos intestinais, como diarreia ou prisão de ventre. Sangue nas fezes, cansaço diário e perda de peso completam o quadro descrito.

Mensagem após a remissão

O Ministério da Saúde aponta que anemia e sensação constante de inchaço abdominal também podem estar presentes. Após o tratamento, o câncer entrou em remissão, mas Paige segue em acompanhamento médico contínuo. O alerta final deixado por ela resume a experiência: “Persistência de sintomas não é normal e idade não é diagnóstico”.

Leia mais

Imagem - Por que esse peixe de carne branca é chamado de bacalhau brasileiro e faz sucesso na ceia de Natal

Por que esse peixe de carne branca é chamado de bacalhau brasileiro e faz sucesso na ceia de Natal

Imagem - Quer sair do óbvio? Veja os pratos natalinos mais famosos do mundo para inovar na ceia de 2025

Quer sair do óbvio? Veja os pratos natalinos mais famosos do mundo para inovar na ceia de 2025

Imagem - Ele inventou um sinal luminoso para alertar dos perigos na estrada em concurso de inovação

Ele inventou um sinal luminoso para alertar dos perigos na estrada em concurso de inovação

Mais recentes

Imagem - Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)

Virada energética reacende força, coragem e novos começos para os signos que fizerem uma escolha hoje (26 de dezembro)
Imagem - Desconfiado, Candinho confronta Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)

Desconfiado, Candinho confronta Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (26)
Imagem - Universo aponta virada financeira poderosa para Capricórnio, Touro e mais 2 signos no começo de 2026

Universo aponta virada financeira poderosa para Capricórnio, Touro e mais 2 signos no começo de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro
01

Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
02

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
03

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
04

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos