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No 'BBB 26', Solange Couto rebate críticas por usar o SUS e revela quanto ganha de aposentadoria

A atriz de 69 anos enfrenta o Paredão nesta terça (31)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 13:30

Solange Couto Crédito: Reprodução/TV Globo 

No auge dos seus 69 anos e enfrentando o Paredão decisivo desta terça-feira (31) contra Jordana e Marciele, Solange Couto resolveu falar sobre a vida financeira de quem trabalha com arte no Brasil. Em um desabafo na casa do BBB 26, a eterna Dona Jura revelou que a vida de 'global' está bem longe do glamour que o público imagina quando o assunto é conta bancária.

Em conversa com Samira e Leandro Boneco, a atriz contou que é aposentada há seis anos, mas o valor que cai na conta não sustenta luxos. "Sabe quanto eu recebo? R$ 2.800. Com os descontos, sobra R$ 2.100", disparou. Solange destacou que, sem uma casa própria ou o suporte da saúde pública, a conta simplesmente não fecharia.

Solange Couto (BBB 26)

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto está no BBB 26 por Divulgação
Solange Couto por GNT/Reprodução
Solange Couto, eterna Dona Jura de 'O Clone' por Reprodução / TV Globo
Solange Couto é Carmem em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Solange Couto por Reprodução
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Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

Um dos momentos mais marcantes da conversa foi quando Solange relatou um episódio de 'preconceito invertido' em uma farmácia. Ela contou que já foi questionada por um funcionário ao tentar retirar medicamentos gratuitos para pressão.

"O farmacêutico olhou para mim e disse: 'Mas você, uma global, pegando remédio de graça no lugar de um pobre?'. Eu respondi na hora: 'Querido, não se trata de ser pobre ou rico, se trata de direito'", relembrou a sister.

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Vale reforçar que, no Brasil, o acesso a medicamentos básicos, como os de hipertensão e diabetes, é garantido a qualquer cidadão pelo SUS e pelo programa Farmácia Popular, sem exigência de comprovação de renda. É um direito constitucional que a atriz fez questão de exercer e defender dentro do reality.

Solange também lembrou que a vida de ator é uma eterna montanha-russa. "A gente ganha no verão para ter no inverno", explicou, referindo-se aos períodos em que fica sem contrato e precisa recorrer às economias.

Apesar do aperto financeiro relatado, Solange não sairá do programa de mãos vazias, mesmo que seja a eliminada desta noite. Durante sua trajetória no jogo, ela já garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil.

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