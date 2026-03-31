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Que horas começa o BBB 26 hoje? Jogo do Brasil nesta terça-feira (31) afeta programação em dia de eliminação

Jordana, Marciele e Solange Couto estão no Paredão e uma participante deixará o reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:12

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

Hoje é dia de Eliminação no BBB 26! Jordana, Marciele e Solange Couto estão no Paredão, e uma delas deixará o programa nesta terça-feira (31). Mas será preciso esperar um pouquinho mais do que o habitual para poder acompanhar o ao vivo do reality show e ficar por dentro de tudo o que acontece na casa.

A atração começará hoje um pouco mais tarde que o normal. O motivo é o amistoso entre o Brasil e a Croácia, que começará às 21h (de Brasília). O jogo será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, e terá transmissão da Globo na TV aberta, assim como SporTV (TV fechada) e da GeTV (YouTube).

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Hugo (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Kaiki Bruno (Cruzeiro) por Joilson Marconne/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Vitor Reis (Girona) por Divulgação/Girona
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
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Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF

Considerando os 90 minutos programados e um tempo para o pós-jogo, o BBB 26 tem início previsto para às 23h15, segundo a programação divulgada pela emissora.

Não é só o reality show, aliás, que teve o horário alterado por conta do jogo. Enquanto a atração comandada por Tadeu Schmidt começará um pouco mais tarde, as novelas vão iniciar mais cedo. A edição especial de "Terra Nostra" está prevista para às 14h35; "Rainha da Sucata" irá ao ar às 16h35; o segundo capítulo da reprise de "Avenida Brasil" está marcado para 17h20.

Entre as novelas inéditas, "A Nobreza do Amor" será exibida às 17h40; "Coração Acelerado" vai ao ar às 18h45 e "Três Graças" virá antes do futebol, às 20h05.

Confira as desistências e desclassificações do BBB 26

Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas por Manoella Mello/TV Globo
Pedro desistiu do BBB após praticar ato de importunação sexual por Reprodução
Paulo Augusto empurra Jonas e acaba expulso do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após briga generalizada por Divulgação
Edilson Capetinha foi expulso após briga com Leandro Boneco por Manoella Mello/TV Globo
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Marcel ameaça deixar casa de vidro do BBB 26 por Reprodução

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Tags:

Bbb Brasil Globo Seleção Brasileira Seleção bbb 26 Tadeu Schmidt Jogo Bbb26

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