BBB 26

Que horas começa o BBB 26 hoje? Jogo do Brasil nesta terça-feira (31) afeta programação em dia de eliminação

Jordana, Marciele e Solange Couto estão no Paredão e uma participante deixará o reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:12

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

Hoje é dia de Eliminação no BBB 26! Jordana, Marciele e Solange Couto estão no Paredão, e uma delas deixará o programa nesta terça-feira (31). Mas será preciso esperar um pouquinho mais do que o habitual para poder acompanhar o ao vivo do reality show e ficar por dentro de tudo o que acontece na casa.

A atração começará hoje um pouco mais tarde que o normal. O motivo é o amistoso entre o Brasil e a Croácia, que começará às 21h (de Brasília). O jogo será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, e terá transmissão da Globo na TV aberta, assim como SporTV (TV fechada) e da GeTV (YouTube).

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Considerando os 90 minutos programados e um tempo para o pós-jogo, o BBB 26 tem início previsto para às 23h15, segundo a programação divulgada pela emissora.

Não é só o reality show, aliás, que teve o horário alterado por conta do jogo. Enquanto a atração comandada por Tadeu Schmidt começará um pouco mais tarde, as novelas vão iniciar mais cedo. A edição especial de "Terra Nostra" está prevista para às 14h35; "Rainha da Sucata" irá ao ar às 16h35; o segundo capítulo da reprise de "Avenida Brasil" está marcado para 17h20.

Entre as novelas inéditas, "A Nobreza do Amor" será exibida às 17h40; "Coração Acelerado" vai ao ar às 18h45 e "Três Graças" virá antes do futebol, às 20h05.