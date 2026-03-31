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5 quartos, spa privativo e rooftop: conheça a nova cobertura de R$ 40 milhões de Ronaldo Fenômeno em Miami

Imóvel fica no Onda Residences, condomínio de luxo com destaques exclusivos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:53

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami Crédito: Onda Residences/Reprodução/Facebook

Ronaldo Fenômeno acaba de ampliar sua lista de investimentos internacionais com a compra de uma cobertura de luxo em Miami. Avaliado em cerca de 7,8 milhões de dólares, algo próximo de R$ 40 milhões, o imóvel está localizado em Bay Harbor Islands, uma das regiões mais exclusivas da cidade americana, e faz parte do empreendimento Onda Residences, concluído em 2024. As informações são da Bloomberg.

A cobertura à beira-mar chama atenção pelos números e pela estrutura. São cinco quartos, sete banheiros e um amplo rooftop com piscina privativa, além de áreas voltadas para bem-estar, como spa e espaços de convivência com vista para a Baía Biscayne.

O prédio onde o imóvel está localizado também é um dos destaques da região. O Onda Residences é um condomínio boutique de alto padrão, com apenas 41 unidades distribuídas em oito andares, incluindo coberturas exclusivas. O projeto arquitetônico tem design inspirado nas ondas da baía e os interiores possuem forte influência do estilo italiano.

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Academia do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Lobby do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Lobby do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Sauna do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Lobby do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Academia do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
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Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook

Os apartamentos foram projetados para valorizar a integração com a paisagem. As unidades contam com janelas do chão ao teto, resistentes a impactos, amplos terraços revestidos com porcelanato italiano e plantas abertas, com pé-direito elevado. As cozinhas são equipadas com móveis italianos, bancadas em mármore e eletrodomésticos de alto padrão. Já os banheiros seguem a mesma linha sofisticada, com mármore italiano e acabamentos em madeira.

A estrutura do condomínio reforça o perfil de luxo. Entre os principais diferenciais estão piscina no rooftop com deck, academia equipada, spa com sauna e salas de tratamento, além de um estúdio de yoga interno. O edifício ainda oferece marina privativa com vagas para embarcações, acesso direto ao mar, serviços de concierge digital, segurança 24 horas, valet, garagem fechada com vagas individuais e estações de recarga para carros elétricos.

Localizado na 103rd Street, o empreendimento fica a poucos minutos de áreas conhecidas como South Beach, Wynwood e do aeroporto internacional de Miami, além de estar próximo a centros de compras, restaurantes e praias. A região de Bay Harbor Islands é considerada uma das mais desejadas por quem busca exclusividade sem abrir mão da proximidade com os principais pontos da cidade.

Filhos de Ronaldo Fenômeno

Filhos de Ronaldo: Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice por Reprodução/Instagram
Filhos de Ronaldo: Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice por Reprodução/Instagram
Ronaldo entre a esposa, Celina Locks, os quatro filhos, Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice, e Raisha Palomaro por Reprodução/Instagram
Ronaldo entre a esposa, Celina Locks, os quatro filhos, Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice, e Raisha Palomaro por Reprodução/Instagram
Filhos de Ronaldo: Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice por Reprodução/Instagram
Ronaldo entre a esposa, Celina Locks, e os quatro filhos, Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice por Reprodução/Instagram
Ronaldo entre a esposa, Celina Locks, e os quatro filhos, Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice por Reprodução/Instagram
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Filhos de Ronaldo: Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice por Reprodução/Instagram

A aquisição acontece após Ronaldo ter vendido suas participações majoritárias no clube espanhol Real Valladolid, no ano passado, e no Cruzeiro em 2024, clube onde ele iniciou sua carreira como jogador. Agora, o ex-atleta direciona parte de seus investimentos para o mercado imobiliário de alto padrão, que vive um momento de forte valorização em Miami.

Nos últimos anos, a cidade se consolidou como destino preferido de milionários e atletas, impulsionada pela migração de grandes fortunas dentro dos Estados Unidos e pela agenda esportiva intensa, que inclui eventos internacionais e competições de grande porte.

Esse movimento também tem atraído outros nomes do futebol. O Inter Miami, por exemplo, virou vitrine global ao reunir estrelas como Lionel Messi, além de contar com a participação de David Beckham como coproprietário do clube. A presença dessas figuras tem impacto direto no mercado de luxo local, estimulando novas aquisições e elevando o valor dos imóveis.

Embora os representantes de Ronaldo não tenham comentado oficialmente a compra, registros públicos, ainda de acordo com a Bloomberg, indicam que o imóvel foi adquirido por meio de uma empresa ligada ao ex-jogador, reforçando sua conexão de longa data com o sul da Flórida.

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