LUXO

5 quartos, spa privativo e rooftop: conheça a nova cobertura de R$ 40 milhões de Ronaldo Fenômeno em Miami

Imóvel fica no Onda Residences, condomínio de luxo com destaques exclusivos

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:53

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami Crédito: Onda Residences/Reprodução/Facebook

Ronaldo Fenômeno acaba de ampliar sua lista de investimentos internacionais com a compra de uma cobertura de luxo em Miami. Avaliado em cerca de 7,8 milhões de dólares, algo próximo de R$ 40 milhões, o imóvel está localizado em Bay Harbor Islands, uma das regiões mais exclusivas da cidade americana, e faz parte do empreendimento Onda Residences, concluído em 2024. As informações são da Bloomberg.

A cobertura à beira-mar chama atenção pelos números e pela estrutura. São cinco quartos, sete banheiros e um amplo rooftop com piscina privativa, além de áreas voltadas para bem-estar, como spa e espaços de convivência com vista para a Baía Biscayne.

O prédio onde o imóvel está localizado também é um dos destaques da região. O Onda Residences é um condomínio boutique de alto padrão, com apenas 41 unidades distribuídas em oito andares, incluindo coberturas exclusivas. O projeto arquitetônico tem design inspirado nas ondas da baía e os interiores possuem forte influência do estilo italiano.

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami 1 de 42

Os apartamentos foram projetados para valorizar a integração com a paisagem. As unidades contam com janelas do chão ao teto, resistentes a impactos, amplos terraços revestidos com porcelanato italiano e plantas abertas, com pé-direito elevado. As cozinhas são equipadas com móveis italianos, bancadas em mármore e eletrodomésticos de alto padrão. Já os banheiros seguem a mesma linha sofisticada, com mármore italiano e acabamentos em madeira.

A estrutura do condomínio reforça o perfil de luxo. Entre os principais diferenciais estão piscina no rooftop com deck, academia equipada, spa com sauna e salas de tratamento, além de um estúdio de yoga interno. O edifício ainda oferece marina privativa com vagas para embarcações, acesso direto ao mar, serviços de concierge digital, segurança 24 horas, valet, garagem fechada com vagas individuais e estações de recarga para carros elétricos.

Localizado na 103rd Street, o empreendimento fica a poucos minutos de áreas conhecidas como South Beach, Wynwood e do aeroporto internacional de Miami, além de estar próximo a centros de compras, restaurantes e praias. A região de Bay Harbor Islands é considerada uma das mais desejadas por quem busca exclusividade sem abrir mão da proximidade com os principais pontos da cidade.

Filhos de Ronaldo Fenômeno 1 de 7

A aquisição acontece após Ronaldo ter vendido suas participações majoritárias no clube espanhol Real Valladolid, no ano passado, e no Cruzeiro em 2024, clube onde ele iniciou sua carreira como jogador. Agora, o ex-atleta direciona parte de seus investimentos para o mercado imobiliário de alto padrão, que vive um momento de forte valorização em Miami.

Nos últimos anos, a cidade se consolidou como destino preferido de milionários e atletas, impulsionada pela migração de grandes fortunas dentro dos Estados Unidos e pela agenda esportiva intensa, que inclui eventos internacionais e competições de grande porte.

Esse movimento também tem atraído outros nomes do futebol. O Inter Miami, por exemplo, virou vitrine global ao reunir estrelas como Lionel Messi, além de contar com a participação de David Beckham como coproprietário do clube. A presença dessas figuras tem impacto direto no mercado de luxo local, estimulando novas aquisições e elevando o valor dos imóveis.