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Solange Couto ganha apartamento no BBB 26 em dinâmica especial do Top 10

Atriz leva a melhor em prova de sorte com chaves e se emociona com prêmio milionário

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2026 às 23:26

Solange Couto encontra as chaves e ganha apartamento no BBB 26 Crédito: Reprodução

A reta final do Big Brother Brasil 26 segue entregando grandes emoções. Nesta segunda-feira (30), Solange Couto conquistou um apartamento após vencer uma dinâmica especial entre os participantes do Top 10.

A ação foi anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt e dividida em duas fases. Na primeira etapa, os brothers precisavam escolher casinhas e encontrar chaves escondidas. Apenas três participantes avançavam para a fase final.

Gabriela, Marciele e Solange foram as mais rápidas e garantiram vaga na última disputa. Já Leandro Boneco e Samira ficaram de fora da dinâmica, já que haviam conquistado apartamentos em ações anteriores dentro do reality.

Solange Couto (BBB 26)

Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Solange Couto está no BBB 26 por Divulgação
Solange Couto por GNT/Reprodução
Solange Couto, eterna Dona Jura de 'O Clone' por Reprodução / TV Globo
Solange Couto é Carmem em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Solange Couto por Reprodução
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Solange Couto (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

Na etapa decisiva, a dinâmica ficou ainda mais tensa. Cada participante precisava escolher uma casinha por vez e levantar o telhado em busca das chaves. Quem encontrasse duas primeiro levava o prêmio.

Solange levou a melhor na disputa, encontrou as duas chaves antes das adversárias e garantiu o apartamento. A atriz se emocionou com a conquista, que chega em um momento decisivo do jogo.

A dinâmica fez parte da comemoração do Top 10 e reforça o clima de reta final dentro da casa, com prêmios cada vez mais relevantes e disputas intensas.

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