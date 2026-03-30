Solange Couto ganha apartamento no BBB 26 em dinâmica especial do Top 10

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de março de 2026 às 23:26
A reta final do Big Brother Brasil 26 segue entregando grandes emoções. Nesta segunda-feira (30), Solange Couto conquistou um apartamento após vencer uma dinâmica especial entre os participantes do Top 10.
A ação foi anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt e dividida em duas fases. Na primeira etapa, os brothers precisavam escolher casinhas e encontrar chaves escondidas. Apenas três participantes avançavam para a fase final.
Gabriela, Marciele e Solange foram as mais rápidas e garantiram vaga na última disputa. Já Leandro Boneco e Samira ficaram de fora da dinâmica, já que haviam conquistado apartamentos em ações anteriores dentro do reality.
Solange Couto (BBB 26)
Na etapa decisiva, a dinâmica ficou ainda mais tensa. Cada participante precisava escolher uma casinha por vez e levantar o telhado em busca das chaves. Quem encontrasse duas primeiro levava o prêmio.
Solange levou a melhor na disputa, encontrou as duas chaves antes das adversárias e garantiu o apartamento. A atriz se emocionou com a conquista, que chega em um momento decisivo do jogo.
A dinâmica fez parte da comemoração do Top 10 e reforça o clima de reta final dentro da casa, com prêmios cada vez mais relevantes e disputas intensas.