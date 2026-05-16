TURBULENTO

Pomada íntima, mensagens vazadas e bolsa de R$ 400 mil: relembre as polêmicas do namoro de Virginia e Vini Jr.

Relacionamento da influenciadora com o jogador foi marcado por rumores, crises e episódios que viralizaram nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:00

Virgínia e Vini Jr. terminam o namoro após quase sete meses juntos Crédito: Reprodução

O fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior fez os fãs relembrarem nas redes sociais algumas das principais polêmicas vividas pelo casal nos últimos meses.

Juntos desde setembro de 2025, os dois protagonizaram episódios que movimentaram páginas de fofoca, rumores de crise e até discussões envolvendo antidoping, mensagens íntimas e presentes milionários.

Vejas as novas tatuagens de Virgínia 1 de 7

A primeira grande crise aconteceu em outubro do ano passado, pouco depois do início do namoro, quando vieram à tona supostas mensagens íntimas enviadas por Vini Jr. para a modelo Day Magalhães. Parte das conversas teria ocorrido enquanto Virginia estava em Madri.

Segundo a publicação, o jogador reagiu a conteúdos da modelo e chegou a pedir dados do passaporte dela para resolver hospedagem. Após a repercussão, Virginia teria encerrado o relacionamento temporariamente, mas depois decidiu reatar com o atacante.

Outro momento que viralizou aconteceu em fevereiro, quando Virginia revelou detalhes da rotina rígida do atleta e contou que até pomadas íntimas precisavam passar pela avaliação da equipe médica do jogador por causa do risco de doping.

“Qualquer coisa que eu pense em usar, tenho que avisar”, disse a influenciadora na época.

Antes e depois de Day Magalhães 1 de 36

Durante o relacionamento, os presentes de luxo também chamaram atenção. Um dos mais comentados foi uma bolsa de grife avaliada em cerca de R$ 400 mil dada por Vini Jr. no Valentine’s Day.

As viagens frequentes de Virginia para Madri e a ausência do jogador em compromissos públicos no Brasil também viraram assunto entre os fãs. Enquanto a influenciadora aparecia constantemente ao lado do atleta na Espanha, Vini raramente era visto com ela em território brasileiro.

Nas últimas semanas, rumores de crise passaram a dominar as redes sociais após Virginia aparecer em shows cantando músicas de sofrência e depois de uma foto publicada por Vini Jr. ao lado dela ser apagada poucas horas depois.