Amigo de Vini Jr. nega ter convidado modelos apontadas como pivô de término entre atleta e Virginia

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Kamila Macedo
Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:53
O término do relacionamento entre a influenciadora Virginia e o jogador Vini Jr. ganhou novos desdobramentos.
Mazinho Reis, amigo pessoal do atacante do Real Madrid e do também jogador Éder Militão, teve seu nome envolvido na polêmica após ser apontado como o responsável por convidar a Madri as modelos brasileiras Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula.
De acordo com o jornalista Leo Dias, as jovens teriam sido o pivô da separação do casal.
Contudo, em mensagem enviada ao Portal LeoDias, Mazinho negou a acusação e a informação de que Vini Jr. ou Éder Militão teriam patrocinado a ida das jovens à capital espanhola. Ele explicou que, embora já conhecesse as modelos de situações anteriores, elas viajaram por vontade e custos próprios.
“Eu tenho amizade com elas e encontrei com elas sim. Mas não tem nada a ver com Vini Jr. ou Éder Militão. As meninas não têm nada com relação ao término com a Virginia, nem sei por que estão envolvendo elas nisso. Sempre respeitei o relacionamento dos meus amigos e não faria nada para prejudicar isso”, declarou Mazinho.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
As assessorias de Vini Jr. e das modelos negaram qualquer convite ou patrocínio de viagem por parte do atleta. A equipe do jogador esclareceu que as jovens pagaram as próprias despesas e que uma delas estava acompanhando um amigo do Vini Jr.
Sobre o episódio do restaurante, do qual Vini Jr. é sócio, a assessoria dele informou que o convite para o jantar partiu de amigos do jogador e de outros atletas do Real Madrid.
Já a assessoria das modelos confirmou ao colunista Lucas Pasin, do jornal Metrópoles, bem como ao portal de Leo Dias, que Bruna e Jéssica de fato estiveram no estabelecimento e encontraram o jogador e a influenciadora, mas alegaram que o episódio não passou de uma coincidência e que não houve intencionalidade.
Os bastidores e o suposto verdadeiro motivo do rompimento foram revelados com exclusividade por Leo Dias durante o programa “Melhor da Tarde”, na Band, nesta sexta-feira (15). A crise começou na última segunda-feira (11), quando a dona da We Pink viajou de última hora para a Espanha com o objetivo de fazer uma surpresa para o namorado.
A estadia de Virginia, no entanto, coincidiu com a presença de Bruna e Jéssica, ambas moradoras de Piracicaba, interior de São Paulo. Segundo apuração inicial do jornalista, uma fonte havia afirmado que Vini Jr. teria pago a viagem e a hospedagem das duas em um hotel espanhol.
O estopim ocorreu na noite de quinta-feira (14). Enquanto acompanhava a partida de Vini Jr. no estádio, Virginia descobriu a presença das mulheres na cidade.
A situação se agravou após o jogo: embora Bruna e Jéssica não estivessem no estádio, elas foram a um restaurante constantemente frequentado pelo casal
O jantar entre Virgínia e Vini Jr. foi mantido na tentativa de esclarecer a situação, mas o desdobramento resultou no fim do namoro.
Ao ser questionada por Leo Dias sobre os detalhes, em uma ocasião na qual o colunista afirmou saber de “muitas coisas, muitas meninas”, Virginia reagiu com surpresa: "Oi, Leo. Me fala você, por favor".
O fim da relação foi confirmado por Virginia nesta sexta-feira (15), por meio de suas redes sociais, em um comunicado oficial:
"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", iniciou a influenciadora.
"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada!", finalizou.