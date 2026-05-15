Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amigo de Vini Jr. nega ter convidado modelos apontadas como pivô de término entre atleta e Virginia

Mazinho Reis afirmou que jovens custearam a própria viagem à Espanha; assessorias do jogador e das jovens também negaram envolvimento

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:53

Mazinho Reis publicou registro com Virgínia na noite anterior ao anúncio do término
Mazinho Reis publicou registro com Virgínia na noite anterior ao anúncio do término Crédito: Reprodução/Instagram

O término do relacionamento entre a influenciadora Virginia e o jogador Vini Jr. ganhou novos desdobramentos.

Mazinho Reis, amigo pessoal do atacante do Real Madrid e do também jogador Éder Militão, teve seu nome envolvido na polêmica após ser apontado como o responsável por convidar a Madri as modelos brasileiras Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula.

De acordo com o jornalista Leo Dias, as jovens teriam sido o pivô da separação do casal.

Contudo, em mensagem enviada ao Portal LeoDias, Mazinho negou a acusação e a informação de que Vini Jr. ou Éder Militão teriam patrocinado a ida das jovens à capital espanhola. Ele explicou que, embora já conhecesse as modelos de situações anteriores, elas viajaram por vontade e custos próprios.

“Eu tenho amizade com elas e encontrei com elas sim. Mas não tem nada a ver com Vini Jr. ou Éder Militão. As meninas não têm nada com relação ao término com a Virginia, nem sei por que estão envolvendo elas nisso. Sempre respeitei o relacionamento dos meus amigos e não faria nada para prejudicar isso”, declarou Mazinho.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 35
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

As assessorias de Vini Jr. e das modelos negaram qualquer convite ou patrocínio de viagem por parte do atleta. A equipe do jogador esclareceu que as jovens pagaram as próprias despesas e que uma delas estava acompanhando um amigo do Vini Jr.

Sobre o episódio do restaurante, do qual Vini Jr. é sócio, a assessoria dele informou que o convite para o jantar partiu de amigos do jogador e de outros atletas do Real Madrid.

Já a assessoria das modelos confirmou ao colunista Lucas Pasin, do jornal Metrópoles, bem como ao portal de Leo Dias, que Bruna e Jéssica de fato estiveram no estabelecimento e encontraram o jogador e a influenciadora, mas alegaram que o episódio não passou de uma coincidência e que não houve intencionalidade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Virginia teria encontrado modelos pagas por Vini Jr. para irem à Madri em restaurante que frequentavam, diz jornal

Virgínia foi alertada sobre traição de Vini Jr. durante jogo do Real Madrid

ACABOU: Vini Jr. e Virginia Fonseca terminam namoro de seis meses após rumores de crise

O estopim do término

Os bastidores e o suposto verdadeiro motivo do rompimento foram revelados com exclusividade por Leo Dias durante o programa “Melhor da Tarde”, na Band, nesta sexta-feira (15). A crise começou na última segunda-feira (11), quando a dona da We Pink viajou de última hora para a Espanha com o objetivo de fazer uma surpresa para o namorado.

A estadia de Virginia, no entanto, coincidiu com a presença de Bruna e Jéssica, ambas moradoras de Piracicaba, interior de São Paulo. Segundo apuração inicial do jornalista, uma fonte havia afirmado que Vini Jr. teria pago a viagem e a hospedagem das duas em um hotel espanhol.

O estopim ocorreu na noite de quinta-feira (14). Enquanto acompanhava a partida de Vini Jr. no estádio, Virginia descobriu a presença das mulheres na cidade.

A situação se agravou após o jogo: embora Bruna e Jéssica não estivessem no estádio, elas foram a um restaurante constantemente frequentado pelo casal

O jantar entre Virgínia e Vini Jr. foi mantido na tentativa de esclarecer a situação, mas o desdobramento resultou no fim do namoro.

Ao ser questionada por Leo Dias sobre os detalhes, em uma ocasião na qual o colunista afirmou saber de “muitas coisas, muitas meninas”, Virginia reagiu com surpresa: "Oi, Leo. Me fala você, por favor".

Anúncio oficial

O fim da relação foi confirmado por Virginia nesta sexta-feira (15), por meio de suas redes sociais, em um comunicado oficial:

"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", iniciou a influenciadora.

"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada!", finalizou.

Leia mais

Imagem - Bruna Biancardi diverte web ao mostrar ciúmes da filha com Neymar Jr.

Bruna Biancardi diverte web ao mostrar ciúmes da filha com Neymar Jr.

Imagem - Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026

Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026

Imagem - Grazi Massafera abre o jogo sobre criação de filha com Cauã Reymond

Grazi Massafera abre o jogo sobre criação de filha com Cauã Reymond

Tags:

Virginia Vini jr. Real Madrid Término

Mais recentes

Imagem - Alerta de paixão: 3 sinais de que uma segunda chance está a caminho do seu signo neste final de semana (16 a 17 de maio)

Alerta de paixão: 3 sinais de que uma segunda chance está a caminho do seu signo neste final de semana (16 a 17 de maio)
Imagem - Virginia encontrou modelos pagas por Vini Jr. para irem à Madri em restaurante que frequentavam, diz jornal

Virginia encontrou modelos pagas por Vini Jr. para irem à Madri em restaurante que frequentavam, diz jornal
Imagem - Ana Hickmann abre o coração sobre o que não abre mão na rotina com o filho: ‘Minha prioridade’

Ana Hickmann abre o coração sobre o que não abre mão na rotina com o filho: ‘Minha prioridade’