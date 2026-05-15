POLÊMICA

Amigo de Vini Jr. nega ter convidado modelos apontadas como pivô de término entre atleta e Virginia

Mazinho Reis afirmou que jovens custearam a própria viagem à Espanha; assessorias do jogador e das jovens também negaram envolvimento

Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:53

Mazinho Reis publicou registro com Virgínia na noite anterior ao anúncio do término Crédito: Reprodução/Instagram

O término do relacionamento entre a influenciadora Virginia e o jogador Vini Jr. ganhou novos desdobramentos.

Mazinho Reis, amigo pessoal do atacante do Real Madrid e do também jogador Éder Militão, teve seu nome envolvido na polêmica após ser apontado como o responsável por convidar a Madri as modelos brasileiras Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula.

De acordo com o jornalista Leo Dias, as jovens teriam sido o pivô da separação do casal.

Contudo, em mensagem enviada ao Portal LeoDias, Mazinho negou a acusação e a informação de que Vini Jr. ou Éder Militão teriam patrocinado a ida das jovens à capital espanhola. Ele explicou que, embora já conhecesse as modelos de situações anteriores, elas viajaram por vontade e custos próprios.

“Eu tenho amizade com elas e encontrei com elas sim. Mas não tem nada a ver com Vini Jr. ou Éder Militão. As meninas não têm nada com relação ao término com a Virginia, nem sei por que estão envolvendo elas nisso. Sempre respeitei o relacionamento dos meus amigos e não faria nada para prejudicar isso”, declarou Mazinho.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

As assessorias de Vini Jr. e das modelos negaram qualquer convite ou patrocínio de viagem por parte do atleta. A equipe do jogador esclareceu que as jovens pagaram as próprias despesas e que uma delas estava acompanhando um amigo do Vini Jr.

Sobre o episódio do restaurante, do qual Vini Jr. é sócio, a assessoria dele informou que o convite para o jantar partiu de amigos do jogador e de outros atletas do Real Madrid.

Já a assessoria das modelos confirmou ao colunista Lucas Pasin, do jornal Metrópoles, bem como ao portal de Leo Dias, que Bruna e Jéssica de fato estiveram no estabelecimento e encontraram o jogador e a influenciadora, mas alegaram que o episódio não passou de uma coincidência e que não houve intencionalidade.

O estopim do término

Os bastidores e o suposto verdadeiro motivo do rompimento foram revelados com exclusividade por Leo Dias durante o programa “Melhor da Tarde”, na Band, nesta sexta-feira (15). A crise começou na última segunda-feira (11), quando a dona da We Pink viajou de última hora para a Espanha com o objetivo de fazer uma surpresa para o namorado.

A estadia de Virginia, no entanto, coincidiu com a presença de Bruna e Jéssica, ambas moradoras de Piracicaba, interior de São Paulo. Segundo apuração inicial do jornalista, uma fonte havia afirmado que Vini Jr. teria pago a viagem e a hospedagem das duas em um hotel espanhol.

O estopim ocorreu na noite de quinta-feira (14). Enquanto acompanhava a partida de Vini Jr. no estádio, Virginia descobriu a presença das mulheres na cidade.

A situação se agravou após o jogo: embora Bruna e Jéssica não estivessem no estádio, elas foram a um restaurante constantemente frequentado pelo casal

O jantar entre Virgínia e Vini Jr. foi mantido na tentativa de esclarecer a situação, mas o desdobramento resultou no fim do namoro.

Ao ser questionada por Leo Dias sobre os detalhes, em uma ocasião na qual o colunista afirmou saber de “muitas coisas, muitas meninas”, Virginia reagiu com surpresa: "Oi, Leo. Me fala você, por favor".

Anúncio oficial

O fim da relação foi confirmado por Virginia nesta sexta-feira (15), por meio de suas redes sociais, em um comunicado oficial:

"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", iniciou a influenciadora.