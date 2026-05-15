AMOR DE MÃE

Ana Hickmann abre o coração sobre o que não abre mão na rotina com o filho: ‘Minha prioridade’

Apresentadora explicou que após ajustes na rotina foi possível conciliar momentos com o filho

Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:08

Ana Hickmann e Alezinho Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann, de 44 anos, abriu o coração sobre intimidades da sua vida pessoal e revelou do que não abre mão na rotina com o filho, Alezinho, de 12 anos.

Em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube nesta quinta-feira (14), a apresentadora respondeu a perguntas de alguns seguidores. “Tem algum hábito ou rotina que você faz questão de manter, independente da correria?”, questionou.

Ana Hickmann e Alezinho 1 de 10

A apresentadora listou compromissos da manhã, que começam às 5h15, quando treina na academia. No entanto, a prioridade maior é outra. “Mas a minha prioridade, e acho que isso foi uma conquista na minha rotina, é poder fazer o café da manhã do meu filho todos os dias”, disse a mãe de Alezinho.

Considerado muitas vezes como “bobagem”, para Ana o gesto é considerado um momento importante e singelo. “Eu trabalho tanto, passo tanto tempo na rua buscando o que é certo ao meu redor que esses momentos para mim são o olimpo, são uma joia. E vejo o quanto importa para o meu filho também. Vejo nos olhos dele”, explicou.

A apresentadora relembrou uma situação recente em que não pode levar o filho para a escola. "Teve um dia que fiquei doente, acordei de manhã com mal-estar e falei: 'Filhote, mamãe hoje não consegue te levar'. Juro, ele entendeu, sabia que eu não estava bem, mas os olhos dele me diziam: 'Poxa, que pena que hoje você não vai'. E eu sei o quanto isso significa para ele, significa para a gente."