Ex-marido de Ana Hickmann conta que após ver filme com o filho, adolescente começou a chorar de saudades da família

Alexandre Correa chegou a alfinetar a apresentadora

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 22:05

Alexandre relatou momento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa usou as redes sociais para fazer um desabafo após um momento que viveu com o filho, Alezinho. De acordo com o empresário, quando assistia o filme “Avatar” com o filho, o adolescente começou a chorar com saudades da família.

O empresário aproveitou o momento para alfinetar Ana Hickmann e falar sobre a importância da família. “Me surpreendeu o quanto tinha coisa debaixo do tapete. Eu lembrei da minha família. O luto do divórcio não fica por causa da gente, o luto mais difícil é saber que meu filho durante todos esses meses não tinha se manifestado dessa maneira”, disse.

De acordo com Alexandre, no momento de lazer, foram exibidas cenas de uma família juntas, e o filho disse que gostaria que a família dele fosse unidade, assim como a do longa, segundo Alexandre.