Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-marido de Ana Hickmann conta que após ver filme com o filho, adolescente começou a chorar de saudades da família

Alexandre Correa chegou a alfinetar a apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 22:05

Alexandre relatou momento nas redes sociais
Alexandre relatou momento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa usou as redes sociais para fazer um desabafo após um momento que viveu com o filho, Alezinho. De acordo com o empresário, quando assistia o filme “Avatar” com o filho, o adolescente começou a chorar com saudades da família.

Ana Hickmann

Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
1 de 5
Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução

Leia mais

Imagem - Após câncer no pâncreas, Edu Guedes fala sobre recuperação e planos ao lado de Ana Hickmann

Após câncer no pâncreas, Edu Guedes fala sobre recuperação e planos ao lado de Ana Hickmann

Imagem - Edu Guedes retorna à TV após cirurgia e recebe homenagem de Ana Hickmann: 'Presente para nós'

Edu Guedes retorna à TV após cirurgia e recebe homenagem de Ana Hickmann: 'Presente para nós'

Imagem - Ex de Ana Hickmann diz que deveria ter pedido divórcio após quimioterapia: 'Fui otário'

Ex de Ana Hickmann diz que deveria ter pedido divórcio após quimioterapia: 'Fui otário'

O empresário aproveitou o momento para alfinetar Ana Hickmann e falar sobre a importância da família. “Me surpreendeu o quanto tinha coisa debaixo do tapete. Eu lembrei da minha família. O luto do divórcio não fica por causa da gente, o luto mais difícil é saber que meu filho durante todos esses meses não tinha se manifestado dessa maneira”, disse.

De acordo com Alexandre, no momento de lazer, foram exibidas cenas de uma família juntas, e o filho disse que gostaria que a família dele fosse unidade, assim como a do longa, segundo Alexandre.

Ana Hickmann e Alexandre ficaram casados por mais de 20 anos e a relação terminou com uma forte acusação de agressão. Hoje, a apresentadora é noiva de Eduardo Guedes. Alexandre começou um relacionamento com Flavinha Cheirosa, mas os dois terminaram após ela acusá-lo de violência psicológica.

Leia mais

Imagem - 6 dicas essenciais para famílias que pensam em adotar um pet

6 dicas essenciais para famílias que pensam em adotar um pet

Imagem - 6 dicas para se alimentar bem na primavera

6 dicas para se alimentar bem na primavera

Imagem - Receitas de forno: 4 opções fáceis e deliciosas para o almoço

Receitas de forno: 4 opções fáceis e deliciosas para o almoço

Mais recentes

Imagem - Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual
Imagem - Veja fotos do casamento de luxo de Franciny Ehlke com bilionário na Itália

Veja fotos do casamento de luxo de Franciny Ehlke com bilionário na Itália
Imagem - Ex-vocalista de banda de heavy metal é morto com facadas no pescoço dentro da prisão

Ex-vocalista de banda de heavy metal é morto com facadas no pescoço dentro da prisão

MAIS LIDAS

Imagem - No dia da 'mochila maluca', menino surpreende e emociona ao levar caixão em homenagem ao pai
01

No dia da 'mochila maluca', menino surpreende e emociona ao levar caixão em homenagem ao pai

Imagem - Três linhas de ônibus começam a operar em Salvador; conheça rotas
02

Três linhas de ônibus começam a operar em Salvador; conheça rotas

Imagem - Dia da clareza: 3 signos finalmente encontram paz interior hoje (11 de outubro)
03

Dia da clareza: 3 signos finalmente encontram paz interior hoje (11 de outubro)

Imagem - Debora Bloch entrega segredo sobre quem matou Odete Roitman em Vale Tudo: 'Falei demais'
04

Debora Bloch entrega segredo sobre quem matou Odete Roitman em Vale Tudo: 'Falei demais'