Após câncer no pâncreas, Edu Guedes fala sobre recuperação e planos ao lado de Ana Hickmann

Apresentador passou por quatro cirurgias depois de descobrir um tumor em julho

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:59

Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes Crédito: Repodução/Instagram

Pouco mais de dois meses após deixar a UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o chef e apresentador Edu Guedes, 51 anos, segue emocionado ao recordar o período em que enfrentou o diagnóstico de câncer no pâncreas. Em julho, ele passou por quatro cirurgias em um intervalo de 15 dias, depois de descobrir um tumor durante uma crise renal. No procedimento, foram retirados metade do pâncreas, o baço e mais de 20 linfonodos. Apesar da gravidade, não houve necessidade de quimioterapia ou radioterapia. O tratamento atual consiste em exames periódicos e uma rotina de cuidados mais rígida.

“Hoje não como nada gorduroso, fritura, açúcar, lactose e glúten. Tudo que causa estufamento foi cortado. Também precisei reaprender a respirar, porque a cirurgia muda até isso”, relatou em entrevista à coluna GENTE, da revista “Veja”.

A rotina de gravações na televisão também precisou de ajustes. “Gravo de segunda a quarta. No meio das gravações paro, respiro, bebo água e falo a verdade. Percebi que compartilhar isso é importante para motivar quem passa por situação parecida”, contou o chef, que viu sua história repercutir em larga escala. “No dia seguinte ao diagnóstico, a Ana me mostrou mais de 20 milhões de acessos em uma foto. Vi bispo de TV falando de mim, Celso Portiolli, Ana Maria Braga, depois o Datena me ligou. Também tenho sido chamado para palestras.”

No campo pessoal, o relacionamento com a apresentadora Ana Hickmann, 44, segue firme. Eles passaram a viver juntos e oficializaram a união no civil em maio deste ano. A cerimônia religiosa deve acontecer futuramente. Em 14 de setembro, Ana publicou uma lembrança nas redes sociais sobre o momento em que, um ano antes, havia comunicado à família o noivado com Edu. “Há um ano contamos para nossa família que iríamos começar nossa família. Te amo, Edu”, escreveu.

A possibilidade de aumentar a família também está em pauta. “Já conversamos sobre isso, mas tudo no tempo de Deus. A Ana tem um filho que é um amor de criança, eu tenho uma filha incrível. Temos uma família feliz e completa, mas, se acontecer, vamos ficar muito felizes. Não tenho dúvidas disso”, afirmou à revista.

