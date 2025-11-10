Acesse sua conta
Condomínio processa Ana Hickmann e o ex-esposo, Alexandre Correa, por suposta falta de pagamento

Ex-casal teria acumulado dívidas condominiais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:31

Ana Hickmann e Alexandre Correa enfrentam várias batalhas judiciais
Ana Hickmann e Alexandre Correa enfrentam várias batalhas judiciais Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Ana Hickmann e o ex-esposo Alexandre Correa estão no centro de mais uma polêmica, após um período de divórcio nada amigável. Dessa vez, os dois figuram como réus em uma ação judicial movida pelo Condomínio Edifício Manhattan.

Iniciado em 29 de outubro, o processo se trata de uma suposta dívida condominial referente a um apartamento que teria sido de propriedade do ex-casal. A informação foi divulgada pelo portal Terra.

Segundo documento judicial, o condomínio alega que despesas vencidas entre novembro de 2024 e setembro de 2025 não foram quitadas, resultando no valor de R$ 25 mil. Inclusive, de acordo com o portal, a administração teria tentando resolver a situação de forma extrajudicial e amigável, mas não obteve sucesso.

Por isso, o condomínio solicita que o valor seja pago em até três dias a partir da notificação oficial de Ana Hickmann e Alexandre. Além disso, o autor da ação não tem interesse em realizar audiência de conciliação, demonstrando intenção de seguir com a cobrança judicial.

Desde quando se divorciou de Alexandre em novembro de 2023, Ana Hickmann e o empresário têm enfrentado diversas batalhas judiciais. A apresentadora decidiu colocar um ponto final na relação com Alexandre, sob alegação de violência doméstica.

Entre diversos entraves judiciais, os dois vivem um verdadeiro ‘bate e volta’ na justiça. Em janeiro deste ano, Alexandre entrou com um novo processo contra Ana Hickmann, pedindo R$ 5 milhões e fazendo acusações de “negócios de caráter questionável”. Já em maio de 2025, Ana Hickmann pediu a prisão de Alexandre Correa por descumprimento de ordem judicial e alienação parental, por prejudicar a dinâmica familiar do filho, Alezinho, de 11 anos.

Até mesmo o atual namorado de Ana Hickmann, Edu Guedes, entrou na briga, que moveu um processo por difamação contra Alexandre. No entanto, o empresário foi absolvido em julho de 2025.

