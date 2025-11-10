Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe

Moradores tiveram bens penhorados para pagar dívidas de suposto condomínio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:59

Planeta Água
Planeta Água Crédito: Reprodução

A juíza responsável por proferir decisões favoráveis a um falso condomínio em Barra do Jacuípe, localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), voltou a ser alvo de denúncia de moradores. Após a reclamação contra a magistrada ter sido arquivada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), um recurso administrativo foi apresentado contra ela. 

No recurso, ao qual o CORREIO teve acesso, uma moradora afirma que o objetivo do procedimento não é questionar a conduta da magistrada da 2ª Vara dos Juizados Especiais de Camaçari, mas sim denunciar a irregularidade e possível inexistência legal do condomínio Planeta Água. Moradores afirmam que documentos falsos ou inválidos são utilizados para cobrar taxas condominiais. Ao menos dois moradores tiveram os bens penhorados por dívidas. 

Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe

Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal
1 de 13
Loteamento Vale da Landirana, em Barra do Jacuípe por Arquivo pessoal

O recurso defende que a decisão de arquivamento foi precipitada, pois a Corregedoria não investigou a autenticidade dos documentos do suposto condomínio, que, segundo a autora, não possui os registros exigidos pela legislação civil e notarial. Em posicionamento anterior, a Prefeitura de Camaçari, já negou a existência do condomínio. 

A autora da ação pede ainda que a Corregedoria reconsidere e reforme a decisão, determinando a continuação da apuração e a requisição dos documentos originais ao Cartório de Registro de Imóveis para verificar a legalidade da constituição do condomínio Planeta Água. 

“A Prefeitura de Camaçari informa que permanece válido o Ofício 00923 de 2021, o qual estabelece que: ‘não consta nos registros da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município(Sedur) o Condomínio Planeta Água, sendo que trata-se do Loteamento Vale da Landirana, aprovado no Município em 16/07/1980, por meio do Decreto 690/80, regido pela Lei Federal de Parcelamento do Solo (Lei n. 6.766/79), onde todas as vias e áreas verdes são patrimônio público", disse a prefeitura. 

Ainda assim, a 2ª Vara do Sistema dos Juizados de Camaçari tem proferido decisões favoráveis ao condomínio. No recurso, a autora afirma que houve violação dos deveres da juíza Elbia Rosiane Sousa de Araujo Lyra, que teria ignorado o parecer oficial da Procuradoria de Camaçari e a decisão de outra Vara de Juizados sobre o assunto.

Leia mais

Imagem - Denúncia contra juíza em caso de falso condomínio em Jacuípe é arquivada

Denúncia contra juíza em caso de falso condomínio em Jacuípe é arquivada

Imagem - Tudo o que se sabe sobre falso condomínio em Barra do Jacuípe

Tudo o que se sabe sobre falso condomínio em Barra do Jacuípe

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

O que disse a Corregedoria 

No dia 3 de novembro, a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia determinou o arquivamento do processo contra a magistrada. Na decisão, o juiz Eduardo Carvalho pondera que já há uma ação civil pública sobre o suposto condomínio e que ele possui cadastro regular na Receita Federal.

O magistrado pontuou ainda que não há determinação judicial para suspensão do processo e que "sempre houve a observância do contraditório e da ampla defesa". Os moradores do Planeta Água podem recorrer da decisão de arquivamento do processo contra a juíza. A reportagem entrou em contato com o TJ-BA, que não se manifestou. 

Corregedoria detemrina arquivamento do processo contra juíza
Corregedoria detemrina arquivamento do processo contra juíza Crédito: Reprodução

Entenda o caso 

O CORREIO mostrou, em setembro deste ano, que moradores que se recusam a pagar taxas condominiais estão sendo processados pela administração do suposto condomínio Planeta Água, situado em Barra do Jacuípe, distrito turístico de Camaçari, na Grande Salvador. Ao menos duas pessoas tiveram bens penhorados e avaliados neste ano. A prefeitura, no entanto, já confirmou que o local é um loteamento.

Localizado às margens da BA-099, na Estrada do Coco, o loteamento Vale da Landirana foi criado por decreto municipal, em julho de 1980, por meio do Decreto 690/80, regido pela Lei Federal de Parcelamento do Solo (Lei n. 6.766/79), onde todas as vias e áreas verdes são patrimônio público.

Apesar disso, a 2ª Vara do Sistema dos Juizados de Camaçari determinou a penhora do carro de Raffaella Maria Menni. “Em 2016/2017, começaram com essa história de ser um condomínio, mas nunca foi. A mesma juíza deu liberdade para outro morador, que mora na quadra ao lado da minha, falando que não tinha obrigação de pagar condomínio, mas eu tenho que ser penhorada”, conta. A decisão foi assinada pela juíza Elbia Rosiane Sousa de Araujo Lyra. Os valores da taxa mensal variam entre R$ 185 e R$ 480.

Mais recentes

Imagem - Justiça bloqueia pagamento indevido de royalties do petróleo na Bahia

Justiça bloqueia pagamento indevido de royalties do petróleo na Bahia
Imagem - Vítima relata desespero em desabamento em marquise na Mata Escura: 'Achei que fosse morrer'

Vítima relata desespero em desabamento em marquise na Mata Escura: 'Achei que fosse morrer'
Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais
01

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira
02

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina