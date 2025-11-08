BELEZA

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Descubra quais fragrâncias masculinas marcam presença o dia inteiro

Agência Correio

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 16:00

Veja perfumes de luxo que permanecem na pele por horas Crédito: Freepik

Encontrar um perfume masculino que realmente dure é uma tarefa mais difícil do que parece. Muitas fragrâncias encantam no primeiro borrifo, mas perdem a força rapidamente, desaparecendo da pele em poucas horas. Essa frustração é comum, especialmente entre quem busca um aroma marcante que acompanhe o ritmo do dia.

A durabilidade de um perfume depende de diversos fatores. As versões com maior concentração de essência, como os eau de parfum, costumam ter uma fixação mais longa do que as colônias leves. As notas amadeiradas, orientais e especiadas também contribuem para uma projeção mais intensa e persistente, ideal para quem quer ser lembrado pelo perfume.

Outro ponto que faz diferença é a preparação da pele antes da aplicação. Hidratar bem a região onde o perfume será usado, especialmente após o banho, ajuda a fixar melhor os óleos aromáticos. Aplicar nas áreas de maior circulação sanguínea, como pulsos e pescoço, também potencializa o efeito e garante que o aroma se revele aos poucos ao longo do dia.

Com pequenos cuidados e escolhas certas, é possível transformar o perfume em uma marca pessoal, deixando uma presença duradoura e sofisticada por onde passar.

Os 5 melhores perfumes do mundo 1 de 5

Ani Extrait de parfum de Nishane

O Ani é sofisticado e poderoso, misturando baunilha, cedro e âmbar-gris em uma base cremosa que se fixa na pele por até 12 horas.

As notas frescas de topo, como bergamota e gengibre azul, equilibram a intensidade das notas de fundo, tornando-o envolvente e versátil.

Por ser um extrato de perfume, sua concentração de óleos é altíssima, o que explica sua performance impressionante.

Black Phantom “memento mori” de Kilian Paris

O Black Phantom é ousado, com rum, café e cacau em sua fórmula, entregando uma fragrância marcante e de fixação duradoura.

Criado para ocasiões especiais, tem personalidade forte e única, conquistando quem busca um perfume que não passa despercebido.

Um dos destaques é o toque misterioso de acorde de cianeto, que dá profundidade e singularidade ao aroma.

Tobacco Vanille de Tom Ford

Tobacco Vanille é luxuoso e impactante. Inspirado na atmosfera de clubes privados, combina tabaco, baunilha, fava tonka e cacau.

O resultado é uma fragrância densa, envolvente e opulenta, perfeita para quem deseja transmitir sofisticação e presença.

Com fixação de longa duração, acompanha você em qualquer momento do dia, do trabalho a encontros especiais.

Aventus de Creed

Aventus é um dos perfumes mais famosos da Creed. Sua mistura de abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas cria uma assinatura olfativa única.

Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança e estilo. Sua fixação prolongada reforça seu status de clássico moderno.

É o perfume ideal para quem quer ser lembrado pelo aroma sem exagerar na intensidade.

Hero de Burberry

O Hero traz frescor e intensidade com três tipos de cedro, notas de pinheiro e incenso defumado, criando um aroma moderno e envolvente.

Com equilíbrio perfeito entre potência e versatilidade, é uma fragrância que se adapta ao dia a dia e a ocasiões especiais.