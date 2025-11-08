Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Descubra quais fragrâncias masculinas marcam presença o dia inteiro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 16:00

Veja perfumes de luxo que permanecem na pele por horas
Veja perfumes de luxo que permanecem na pele por horas Crédito: Freepik

Encontrar um perfume masculino que realmente dure é uma tarefa mais difícil do que parece. Muitas fragrâncias encantam no primeiro borrifo, mas perdem a força rapidamente, desaparecendo da pele em poucas horas. Essa frustração é comum, especialmente entre quem busca um aroma marcante que acompanhe o ritmo do dia.

A durabilidade de um perfume depende de diversos fatores. As versões com maior concentração de essência, como os eau de parfum, costumam ter uma fixação mais longa do que as colônias leves. As notas amadeiradas, orientais e especiadas também contribuem para uma projeção mais intensa e persistente, ideal para quem quer ser lembrado pelo perfume.

Leia mais

Imagem - 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Outro ponto que faz diferença é a preparação da pele antes da aplicação. Hidratar bem a região onde o perfume será usado, especialmente após o banho, ajuda a fixar melhor os óleos aromáticos. Aplicar nas áreas de maior circulação sanguínea, como pulsos e pescoço, também potencializa o efeito e garante que o aroma se revele aos poucos ao longo do dia.

Com pequenos cuidados e escolhas certas, é possível transformar o perfume em uma marca pessoal, deixando uma presença duradoura e sofisticada por onde passar.

Os 5 melhores perfumes do mundo

Ani Extrait de parfum de Nishane por Divulgação
Black Phantom “memento mori” de Kilian Paris por Divulgação
Tobacco Vanille de Tom Ford por Divulgação
Aventus de Creed por Divulgação
Hero de Burberry por Divulgação
1 de 5
Ani Extrait de parfum de Nishane por Divulgação

Ani Extrait de parfum de Nishane

O Ani é sofisticado e poderoso, misturando baunilha, cedro e âmbar-gris em uma base cremosa que se fixa na pele por até 12 horas.

As notas frescas de topo, como bergamota e gengibre azul, equilibram a intensidade das notas de fundo, tornando-o envolvente e versátil.

Por ser um extrato de perfume, sua concentração de óleos é altíssima, o que explica sua performance impressionante.

Black Phantom “memento mori” de Kilian Paris

O Black Phantom é ousado, com rum, café e cacau em sua fórmula, entregando uma fragrância marcante e de fixação duradoura.

Criado para ocasiões especiais, tem personalidade forte e única, conquistando quem busca um perfume que não passa despercebido.

Um dos destaques é o toque misterioso de acorde de cianeto, que dá profundidade e singularidade ao aroma.

Tobacco Vanille de Tom Ford

Tobacco Vanille é luxuoso e impactante. Inspirado na atmosfera de clubes privados, combina tabaco, baunilha, fava tonka e cacau.

O resultado é uma fragrância densa, envolvente e opulenta, perfeita para quem deseja transmitir sofisticação e presença.

Com fixação de longa duração, acompanha você em qualquer momento do dia, do trabalho a encontros especiais.

Aventus de Creed

Aventus é um dos perfumes mais famosos da Creed. Sua mistura de abacaxi, pimenta rosa, patchouli e notas defumadas cria uma assinatura olfativa única.

Reconhecido mundialmente, é sinônimo de confiança e estilo. Sua fixação prolongada reforça seu status de clássico moderno.

É o perfume ideal para quem quer ser lembrado pelo aroma sem exagerar na intensidade.

Hero de Burberry

O Hero traz frescor e intensidade com três tipos de cedro, notas de pinheiro e incenso defumado, criando um aroma moderno e envolvente.

Com equilíbrio perfeito entre potência e versatilidade, é uma fragrância que se adapta ao dia a dia e a ocasiões especiais.

Seu design robusto e sofisticado reflete sua essência: força, masculinidade e longa duração.

Tags:

Perfume Perfumaria Beleza

Mais recentes

Imagem - Livro proibido ‘Diário de Tremembé’ vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária

Livro proibido ‘Diário de Tremembé’ vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária
Imagem - Doença ‘silenciosa’ que mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo vira alerta

Doença ‘silenciosa’ que mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo vira alerta
Imagem - ‘Gatonet’: o que é a IPTV, serviço que foi proibido e deixou órfãos no Brasil

‘Gatonet’: o que é a IPTV, serviço que foi proibido e deixou órfãos no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia
01

Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia

Imagem - Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
02

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Imagem - Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar
03

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
04

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos