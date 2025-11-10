Acesse sua conta
Odeia perfume doce? Veja 8 fragrâncias frescas, leves e sofisticadas

Lista reúne alternativas femininas, masculinas e compartilháveis, com destaque para notas cítricas, aquáticas e aromáticas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:00

Perfume
Perfume Crédito: Shutterstock

A GQ México, referência internacional em moda, estilo e lifestyle, revelou sua seleção dos perfumes femininos mais sofisticados e desejados do momento. O ranking destaca fragrâncias que unem elegância, inovação e sensorialidade, capazes de transformar um simples gesto em um ritual de prazer e autoconfiança.

De acordes leves e florais a essências intensas e envolventes, as escolhas da revista refletem as principais tendências da perfumaria de luxo em 2025. São perfumes que exploram novas tecnologias, ingredientes raros e combinações inusitadas, mantendo o equilíbrio entre tradição e modernidade.

Além do apelo olfativo, cada fragrância foi elogiada pela sua capacidade de traduzir emoções e personalidades distintas, acompanhando a mulher contemporânea em todas as suas facetas.

Os melhores perfumes para quem odeia cheiros doces

1. Green Tea – Elizabeth Arden por Divulgação
2. Turathi Blue – Afnan por Divulgação
3. CK One – Calvin Klein por Divulgação
4. L’Eau d’Issey Pour Homme – Issey Miyake por Divulgação
5. Invictus – Paco Rabanne por Divulgação
6. Light Blue Pour Homme – Dolce & Gabbana por Divulgação
7. Acqua di Giò – Giorgio Armani por Divulgação
8. Eros Energy – Versace por Divulgação
1 de 8
1. Green Tea – Elizabeth Arden por Divulgação

1. Green Tea – Elizabeth Arden

Com preço a partir de R$ 128, é uma das opções mais acessíveis. Combina notas de limão, bergamota e laranja com um fundo de chá verde e âmbar. É suave e fresco, ideal para quem busca discrição.

2. Turathi Blue – Afnan

Eau de parfum masculino da família dos aromáticos aquáticos. Une notas cítricas, madeiras e âmbar, com fundo de almíscar e patchouli. Encontrado a partir de R$ 275, divide opiniões quanto à fixação, mas é elogiado pela fragrância refrescante.

3. CK One – Calvin Klein

Clássico unissex compartilhável, da família dos cítricos aromáticos. Mistura limão, abacaxi e mandarina com jasmim, rosa e chá verde. O frasco de 200 ml custa a partir de R$ 300. É descrito como versátil e fresco, mas com fixação moderada.

4. L’Eau d’Issey Pour Homme – Issey Miyake

Amadeirado aquático masculino, traz limão e bergamota no topo, especiarias no coração e fundo de vetiver e cedro. Disponível a partir de R$ 369, é considerado sofisticado e de boa fixação.

5. Invictus – Paco Rabanne

Com notas marinhas, toranja e mandarina, a fragrância evolui para folha de louro, jasmim e patchouli. Custa a partir de R$ 380 e é elogiada pela versatilidade, apesar de alguns relatos de baixa durabilidade.

6. Light Blue Pour Homme – Dolce & Gabbana

Cítrico aromático masculino, combina toranja, bergamota, mandarina, alecrim e almíscar. Vendido a partir de R$ 458, recebe boas avaliações pela fixação e projeção.

7. Acqua di Giò – Giorgio Armani

Um dos mais vendidos da marca, é aquático amadeirado. Mescla frutas cítricas, flores e madeiras, como cedro e patchouli. O frasco de 100 ml custa a partir de R$ 490. É considerado fresco, elegante e versátil.

8. Eros Energy – Versace

Eau de parfum da família cítrica aromática. Combina limão, mandarina, bergamota, jasmim, âmbar e pimenta, com fundo de patchouli e musgo de carvalho. Avaliado com nota máxima pelos consumidores, pode ser encontrado a partir de R$ 550.

