Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-apresentador da Globo com câncer no pulmão revela nova suspeita e pede orações: 'Chorei largado'

Jornalista encerrou quimioterapia e seguirá com radioterapia e imunoterapia por dois anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:31

Jonas Almeida
Jonas Almeida Crédito: Reprodução

O ex-apresentador da Globo, Jonas Almeida, voltou às redes sociais nesta terça-feira (16) para compartilhar novidades sobre sua luta contra o câncer de pulmão. Aos seguidores, contou que concluiu a última sessão de quimioterapia, mas seguirá o tratamento com radioterapia e imunoterapia pelos próximos dois anos. Ele ainda revelou a necessidade de novos exames por causa de uma suspeita que surgiu e pediu orações.

Jonas Almeida

Jonas Almeida por Reprodução
Jonas Almeida por Reprodução
Jonas Almeida por Reprodução
Jonas Almeida por Reprodução
Jonas Almeida por Reprodução
Jonas Almeida por Reprodução
Jonas Almeida por Reprodução
Jonas Almeida por Reprodução
1 de 8
Jonas Almeida por Reprodução

“Essa última quimioterapia não foi fácil. O tratamento segue com radioterapia e imunoterapia. Apareceu uma suspeita e eu gostaria de pedir a oração de vocês. Ainda estou fazendo mais exames”, escreveu em publicação no Instagram.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Anjo da Guarda trará recados sobre amor e carreira para os signos neste dia 17 de setembro

Imagem - Áries, Câncer e Peixes vão receber mensagens decisivas do Anjo da Guarda neste dia 17 de setembro

Áries, Câncer e Peixes vão receber mensagens decisivas do Anjo da Guarda neste dia 17 de setembro

Imagem - Loja de departamento é massacrada após criar calça infantil com design imitando partes íntimas

Loja de departamento é massacrada após criar calça infantil com design imitando partes íntimas

Jonas também abriu o coração sobre os momentos de fragilidade. “Fazia tempo que eu não dava uma desabada… chorei largado. Uma amiga me disse que nessas horas é preciso acolher a dor, respeitar o tempo e depois seguir. Acho que é isso.”

O jornalista destacou o apoio recebido e disse sentir-se fortalecido pelo carinho dos fãs. “Nunca vou cansar de repetir: isso tudo não pode ser em vão.” No fim da mensagem, fez um alerta importante: “Se você tem uma dor diferente, procure um médico. Se eu tivesse esperado mais seis meses, minhas chances seriam muito menores diante da mutação agressiva que tive. O câncer não é mais um bicho-papão quando diagnosticado cedo. O diagnóstico precoce salva.”

Leia mais

Imagem - Amanda Araújo se irrita após bebê que teve com Richarlison ser atacado pela aparência: 'Me afeta'

Amanda Araújo se irrita após bebê que teve com Richarlison ser atacado pela aparência: 'Me afeta'

Imagem - 'Fofoqueira, v*gabunda e interesseira': vazam áudios de jogador do Palmeiras xingando a própria mãe

'Fofoqueira, v*gabunda e interesseira': vazam áudios de jogador do Palmeiras xingando a própria mãe

Imagem - Marco Aurélio morre após atentado em 'Vale Tudo'?

Marco Aurélio morre após atentado em 'Vale Tudo'?

Jonas lembrou ainda do gesto da filha antes de uma das etapas mais difíceis do tratamento. “Malu me chamou, me deu uma pulseira e disse: ‘Pai, segura forte que ela vai te dar coragem’. Quem vai duvidar?”, relatou.

O ex-apresentador revelou o diagnóstico em maio deste ano, após uma gripe levar os médicos a solicitarem uma tomografia. O exame identificou o tumor e, pouco depois, Jonas passou por uma cirurgia para retirar 20% do pulmão. Desde então, vem relatando cada etapa do tratamento e agradecendo o apoio recebido.

Mais recentes

Imagem - Fernanda Paes Leme reclama de eliminação na Dança dos Famosos: 'No momento, soou injusto'

Fernanda Paes Leme reclama de eliminação na Dança dos Famosos: 'No momento, soou injusto'
Imagem - Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces
Imagem - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
03

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo