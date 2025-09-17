TRATAMENTO

Ex-apresentador da Globo com câncer no pulmão revela nova suspeita e pede orações: 'Chorei largado'

Jornalista encerrou quimioterapia e seguirá com radioterapia e imunoterapia por dois anos

Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:31

Jonas Almeida Crédito: Reprodução

O ex-apresentador da Globo, Jonas Almeida, voltou às redes sociais nesta terça-feira (16) para compartilhar novidades sobre sua luta contra o câncer de pulmão. Aos seguidores, contou que concluiu a última sessão de quimioterapia, mas seguirá o tratamento com radioterapia e imunoterapia pelos próximos dois anos. Ele ainda revelou a necessidade de novos exames por causa de uma suspeita que surgiu e pediu orações.

Jonas Almeida 1 de 8

“Essa última quimioterapia não foi fácil. O tratamento segue com radioterapia e imunoterapia. Apareceu uma suspeita e eu gostaria de pedir a oração de vocês. Ainda estou fazendo mais exames”, escreveu em publicação no Instagram.

Jonas também abriu o coração sobre os momentos de fragilidade. “Fazia tempo que eu não dava uma desabada… chorei largado. Uma amiga me disse que nessas horas é preciso acolher a dor, respeitar o tempo e depois seguir. Acho que é isso.”

O jornalista destacou o apoio recebido e disse sentir-se fortalecido pelo carinho dos fãs. “Nunca vou cansar de repetir: isso tudo não pode ser em vão.” No fim da mensagem, fez um alerta importante: “Se você tem uma dor diferente, procure um médico. Se eu tivesse esperado mais seis meses, minhas chances seriam muito menores diante da mutação agressiva que tive. O câncer não é mais um bicho-papão quando diagnosticado cedo. O diagnóstico precoce salva.”

Jonas lembrou ainda do gesto da filha antes de uma das etapas mais difíceis do tratamento. “Malu me chamou, me deu uma pulseira e disse: ‘Pai, segura forte que ela vai te dar coragem’. Quem vai duvidar?”, relatou.