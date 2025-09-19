FRAGRÂNCIAS

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Perfumes nacionais unem sofisticação, fixação e originalidade, oferecendo luxo sem pesar no bolso

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:59

Perfumes nacionais rivalizam com importados caros Crédito: Gerada por IA

O mercado de perfumaria nacional tem conquistado cada vez mais espaço, mostrando que os perfumes brasileiros podem rivalizar, e até superar, fragrâncias importadas de luxo. Marcas como Natura, O Boticário e Eudora investem em tecnologia, matérias-primas de alta qualidade e criatividade, resultando em aromas sofisticados, duradouros e com identidade própria.

Esses perfumes se adaptam melhor ao clima, à cultura e ao estilo de vida brasileiro, oferecendo não apenas custo-benefício, mas também uma experiência olfativa marcante. Seja para o trabalho, encontros ou festas, as fragrâncias nacionais combinam elegância e presença, provando que luxo não precisa vir de fora do país.

5 perfumes brasileiros que superam os importados de luxo 1 de 5

Confira cinco destaques que se destacam por sofisticação, durabilidade e originalidade:

Egeo Dolce (O Boticário)

Fragrância gourmand com marshmallow, framboesa e baunilha. Intensa, doce e com fixação prolongada, mantém leveza sem perder presença.

Una Artisan (Natura)

Equilíbrio refinado de notas florais, especiarias e fundo amadeirado. Elegante e discreto, ideal para ocasiões sociais e profissionais.

Lyra (Eudora)

Combinação de frutas vermelhas, florais e fundo amadeirado cremoso. Sofisticado, intenso e versátil, perfeito para climas quentes.

Coffee Woman Seduction (O Boticário)

Notas de café, baunilha e musk criam aroma ousado e envolvente, com projeção marcante e identidade tipicamente brasileira.

Essencial Oud (Natura)

Interpretação sofisticada do oud, com especiarias e notas florais. Potente, duradouro e original, rivalizando com perfumes internacionais de luxo.

Os perfumes nacionais estão mostrando que luxo não precisa custar uma fortuna. O Egeo Dolce (O Boticário) sai por cerca de R$ 202,80 no combo com desodorante e body spray, ou R$ 74,98 na versão de 90 ml, oferecendo aroma doce e marcante. O sofisticado Una Artisan (Natura), opção premium da marca, custa R$ 209,90 na Shopee e é perfeito para ocasiões especiais. Já o Lyra (Eudora), vendido por R$ 130,41 no Mercado Livre, combina versatilidade e elegância para o dia a dia.