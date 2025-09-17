LEVEZA NO AR

Especialista indica os perfumes ideais para usar na primavera

Estação do ano desperta a criatividade, sensualidade e bem-estar

Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:31

A estação mais florida do ano chegou e junto com ela algumas sensação parecem estar mais à flor da pele. Para acompanhar a "vibe" primaveril, uma especialista destacou quais perfumes são as melhores escolhas durante a estação. Trazendo leveza, alegria e jovialidade após o inverno, a primavera inspira a indústria da perfumaria, trazendo cheiros que melhor combinem com ela.

“Depois dos meses frios, buscamos aromas que traduzam a expansão da natureza e do nosso próprio corpo. A primavera desperta vitalidade, sensualidade e criatividade — e a perfumaria natural ajuda a expressar tudo isso”, afirmou Lara Zaiden, perfumista, ao Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Lara ressalta que a primavera pede fragrâncias que tragam frescor, movimento e alegria, com destaque para notas florais, frutadas e cítricas. “Não é por acaso que a família floral reina na primavera. São aromas que carregam o espírito dessa estação: leveza, beleza, afeto e fertilidade. Eles ativam emoções que estavam adormecidas no inverno”, explica a perfumista.

O jasmim é uma das flores recomendadas para mulheres e homens no período. “Ele tem um caráter afrodisíaco e envolvente. É uma flor que desperta a libido, fortalece a autoconfiança e estimula o contato com o prazer”, conta. Outra favorita da perfumista é a rosa-vermelha. “Ela trabalha o amor próprio, o erotismo e o poder pessoal — perfeita para quem quer se reconectar com sua força interior", diz.

Uma outra opção indicada por lara é o ylang-ylang, conhecido pelo aroma dourado e vibrante. “Ele transmite entusiasmo, alegria e vigor, além de equilibrar as emoções”, afirma.

Já para trazer ainda mais frescor, Lara recomenda toques frutados e cítricos, como bergamota e flor de laranjeira: “Esses ingredientes adicionam leveza e clareza solar. São ótimos para inspirar novos começos.”