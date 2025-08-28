VEJA FOTOS

Lore Improta revela vício de Léo Santana por perfumes: ‘É uma loja’; veja coleção

Dançarina explica que cantor usa vários perfumes ao mesmo tempo, incluindo vários femininos

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:50

Lore Improta revelou vício do cantor Crédito: Reprodução | Instagram

No ‘Estrela da Casa’, reality musical da TV Globo, o músico baiano Brenno Casagrande revelou uma curiosidade de Léo Santana: o cheiro. Na ocasião, durante conversa com Camille e Hanni, ele foi questionado se não iria tomar banho e rebateu em seguida: “claro que vou, o negão é cheiroso”.

Durante o momento descontraído, ele aproveitou para mencionar o quanto o cantor de pagode é cheiroso, o que o músico percebeu quando o conheceu durante o Baile da Santinha. Brenno chegou a mencionar que parece que Léo Santana se “joga numa banheira antes de dormir”.

A revelação da curiosidade gerou repercussão, mas afinal quais são os perfumes preferidos do cantor? Durante um vídeo em seu canal no YouTube, a dançarina Lore Improta, esposa de Léo Santana, detalhou quais suas fragrâncias preferidas e também citou várias que o cantor gosta, inclusive várias femininas que ele a presenteou e também usa.

A principal fragrância revela por Lore é Allure, perfume da grife francesa Chanel, que pode custar mais de R$ 1 mil reais. A dançarina detalhou que conheceu o perfume através de Léo quando os dois se conheceram.

“Fizeram um aniversário surpresa pra mim, nem tinha ficado, mal conhecia Léo e ele apareceu nesse aniversário surpresa e só tinha eu, minha família e meus amigos do nada, ele apareceu” disse a mãe de Liz.

Na ocasião, Lore explica que vendaram seus olhos e falaram: ‘a gente tem uma surpresa pra você’ e eu comecei a pegar em Léo e o cheiro ficou na minha mão, e eu pensei que não sabia quem era, mas essa pessoa é cheirosa”, relatou a amada de Léo.

Entre outros perfumes está o feminino Signature, da Montblanc. “Ele anda com 7 a 8 perfumes na necessaire, é surreal”, revelou Lore.

A dançarina mostra um espaço reservado no quarto do casal para a coleção de perfumes de Léo. “Além de ser viciado em perfume, ele tem uma mania de que ele não termina o perfume, quando tem um restinho, ele deixa na banca porque ele gosta de ver quantidade. É uma loja”.