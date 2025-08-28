Acesse sua conta
Participante baiano do ‘Estrela da Casa’ revela curiosidade de Léo Santana: ‘Sou fã de um negão’

Músico é filho de ex-cantor do Olodum, responsável pela criação de diversos hits que embalam o Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:00

Reprodução | Redes Sociais
Reprodução | Redes Sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O participante do ‘Estrela da Casa’, reality show musical exibido pela TV Globo, Brenno Casagrande fez uma revelação íntima sobre Léo Santana durante conversa no programa que estreou na última segunda-feira (25).

Durante bate papo, o músico foi questionado por uma das participantes na competição, a carioca Camille Vitoria se não tomaria banho. Hanni também estava na sala durante a conversa.

“Claro que eu vou tomar banho, um negão é cheiroso, negão é a maior onda. Cheiro, perfume, sabonete íntimo, [sabonete] para rosto, pra tudo”, disse Brenno de forma descontraída.

O músico ainda revelou que mantém uma rotina de autocuidado. “Eu faço limpeza [de pele], [tratamento para] bigode chines, faz o L”, brinca ao se referir de uma curiosidade íntima de Léo Santana: o cheiro.

“Po Léo, eu sou fã vei, eu sou fã do negão, o negão chega ali dois dias antes eo cheiro dele já chegou, ele é muito cheiroso, não conheço ninguém mais cheiroso do que ele, não sei o que esse cara faz mano, eu acho que ele dorme numa banheira de perfume”, brincou o participante do programa.

Brenno e o “GG da Bahia” se conheceram quando o músico esteve no Baile da Santinha, festa promovida por Leo Santana. Ele ainda brincou com a altura do cantor de pagode.

“Eu falei com ele, a mão do homem aqui vei”, disse em direção a Camille explicando sobre quando os dois se cumprimentaram. Brenno fez uma simulação do tamanho desproporcional do seu braço para o do cantor. Breno tem mais de 1,80 m. Já Léo, 2,05 m.

Brenno que está confinado para o programa falou com carinho da mãe, que afirmou para ele quando era criança que estava “predestinado a música”. O músico de 30 anos, é filho de Paulo Jorge, ex-cantor da banda Olodum, além de compositor que já criou hits eternizados no Carnaval como “Vai Sacudir Vai Abalar”, da banda Cheiro de Amor.

O músico chega em casa para representar o MPB. O cantor tem ainda diversas indicações ao Grammy Latino. Em 2017, venceu o Grammy de melhor disco sertanejo na voz do cantor Daniel. Em 2023, foi indicado ao Grammy como cantor e compositor.

