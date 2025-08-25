REALITY MUSICAL

‘Estrela da Casa' estreia nesta segunda com baiano no elenco

Programa que estreia depois de ‘Vale Tudo’ tem filho de compositor de clássicos do Carnaval

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:25

Programa revela vários talentos na música Crédito: Reprodução | Globo

Nesta segunda-feira (25) estreia a segunda edição do ‘Estrela da Casa’. O reality musical da Globo que começa às 22h25 após a exibição de ‘Vale Tudo’, tem várias novidades.

Uma delas é a presença do cantor sertanejo Michel Teló que entra na equipe do programa na função de mentor. O músico Lucas Lima também está entre os convidados, no ‘Palco Estrela da Casa’, programa com bastidores do programa e conversas com os eliminados.

Outra novidade é a forma como os espectadores vão interagir e participar da votação do programa, que poderão votar em três dinâmicas diferentes: Festival, Duelo e Clássicos. Cada apresentação será avaliada, que podem contribuir com notas de 7 a 10, assim os participantes deixam de votar entre si. Com apresentação de Ana Clara, a estreia terá um show especial.

A estreia terá duas imunidades decididas pelo público. Além disso, a temporada introduz o conceito de Hitmaker da semana, título concedido aos participantes com maior número de plays em suas músicas.

Entre os 14 participantes do programa está um baiano, o músico Brenno Casagrande, de 30 anos. Brenno é filho de Paulo Jorge, ex cantor da banda Olodum, compositor que já criou hits eternizados no Carnaval como “Vai Sacudir Vai Abalar”, da banda Cheiro de Amor.