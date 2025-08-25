Acesse sua conta
‘Estrela da Casa' estreia nesta segunda com baiano no elenco

Programa que estreia depois de ‘Vale Tudo’ tem filho de compositor de clássicos do Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:25

Programa revela vários talentos na música
Programa revela vários talentos na música Crédito: Reprodução | Globo

Nesta segunda-feira (25) estreia a segunda edição do ‘Estrela da Casa’. O reality musical da Globo que começa às 22h25 após a exibição de ‘Vale Tudo’, tem várias novidades.

