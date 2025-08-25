‘Estrela da Casa' estreia nesta segunda com baiano no elenco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 21:25
Nesta segunda-feira (25) estreia a segunda edição do ‘Estrela da Casa’. O reality musical da Globo que começa às 22h25 após a exibição de ‘Vale Tudo’, tem várias novidades.
Estrela da Casa
Uma delas é a presença do cantor sertanejo Michel Teló que entra na equipe do programa na função de mentor. O músico Lucas Lima também está entre os convidados, no ‘Palco Estrela da Casa’, programa com bastidores do programa e conversas com os eliminados.
Outra novidade é a forma como os espectadores vão interagir e participar da votação do programa, que poderão votar em três dinâmicas diferentes: Festival, Duelo e Clássicos. Cada apresentação será avaliada, que podem contribuir com notas de 7 a 10, assim os participantes deixam de votar entre si. Com apresentação de Ana Clara, a estreia terá um show especial.
A estreia terá duas imunidades decididas pelo público. Além disso, a temporada introduz o conceito de Hitmaker da semana, título concedido aos participantes com maior número de plays em suas músicas.
Entre os 14 participantes do programa está um baiano, o músico Brenno Casagrande, de 30 anos. Brenno é filho de Paulo Jorge, ex cantor da banda Olodum, compositor que já criou hits eternizados no Carnaval como “Vai Sacudir Vai Abalar”, da banda Cheiro de Amor.
O músico chega em casa para representar o MPB. Além disso, o cantor tem diversas indicações ao Grammy Latino. Em 2017, na voz de Daniel, ele ganhou o Grammy de melhor disco de sertanejo. Além disso, em 2023, ele foi indicado ao Grammy como cantor e compositor.