SURPRESA!

Estrela da Casa: Katy Perry entra no reality e acompanha participantes

Cantora internacional vai se apresentar no Rock in Rio Brasil

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 14:23

Katy Perry na Globo Crédito: Globo/Paulo Belote / Globo

A cantora norte-americana Katy Perry chegou no reality Estrela da Casa, da Globo, nesta quarta-feira (18). Ela fez uma visita especial às vésperas de seu show no Rock in Rio.

Os confinados foram convidados para a área externa da casa, onde encontram um totem com um botão. O participante Gael Vicci apertou o botão, a cortina caiu, revelando a presença da Katy.

A cantora perguntou o nome de cada um dos participantes e, dentro do estúdio, MC Mayarah questiona se a famosa sabe dançar funk. Katy diz que não, mas comenta: "Você pode me ensinar". As duas se levantam e a carioca dá uma aula de como dançar.

Katy Perry na Globo Crédito: Globo

Rock in Rio

Após conhecer os estúdios Globo, a cantora vai descansar para o line-up do Palco Mundo do Rock in Rio no "Dia Delas", na sexta-feira (20). Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo completam a lista de artistas que se apresentarão no palco principal com Katy.