SALA WALTER DA SILVEIRA

Documentário sobre a cultura do reggae na Bahia será exibido neste sábado (12)

Iniciativa faz parte da segunda edição do Cine Saídas Culturais

Tharsila Prates

Publicado em 8 de julho de 2025 às 22:36

Documentário Reggae Resistência Crédito: Divulgação

Neste sábado (12), às 15h, será realizada a segunda edição do Cine Saídas Culturais, com exibição gratuita do documentário Reggae Resistência, na Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris, em Salvador. A classificação é livre. >

A sessão contará com audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos (LSE) e Libras, reafirmando o compromisso do projeto com o acesso amplo e inclusivo à cultura. Após a exibição, haverá uma roda de conversa com a diretora do filme, Cecília Amado, e o vocalista da banda Adão Negro, Serginho.>

O evento é voltado a todos os públicos e integra a programação do projeto Coletivo Saídas Culturais Acessíveis, que realizará sessões mensais com apoio institucional da Diretoria de Audiovisual (Dimas), da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA). >

Sobre o documentário >

Com direção de Cecília Amado e Pablo Oliveira, Reggae Resistência é um documentário que mergulha na história da cultura Reggae na Bahia para revelar a potência do gênero musical, com todas as particularidades que ganhou nessas terras, se tornando um dos símbolos de resistência da cultura negra baiana.>

O filme traz relatos de importantes nomes do reggae, como Edson Gomes, Nengo Vieira, Sine Calmon, Dionorina, Sérgio Nunes (da banda Adão Negro), Lazzo Matumbi e Gilberto Gil, entre outros. A duração é de 61 minutos.>

Serviço:>

Cine Saídas Culturais >

Quando: 12 de julho de 2025 (sábado)>

Horário: Das 15h às 18h30>

Onde: Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris>

Quanto: Entrada gratuita (com recursos de acessibilidade)>

Classificação: Livre>

Programação: 15h – Exibição do documentário: Reggae Resistência>

16h20 - Roda de conversa sobre o filme >

Mediação: Representantes do Coletivo Saídas Culturais Acessíveis>