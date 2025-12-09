SURPREENDENTE

Samantha Schmütz surpreende com transformação radical feita por médico das Kardashians; veja antes e depois

Humorista foi submetida a tratamento estético em Beverly Hills, na Califórnia

Um vídeo de transformação estética de Samantha Schmütz, de 46 anos, chamou atenção após ter viralizado nas redes sociais, pela mudança drástica que a atriz passou. Nas imagens, a atriz mostra o resultado de procedimentos feitos com o dermatologista estético Simon Ourian, de Beverly Hills, na Califórnia, profissional conhecido por atender celebridades da família Kardashian-Jenner, como Kim Kardashian e Kris Jenner, nos Estados Unidos.

O vídeo foi publicado no perfil do profissional no X, antigo Twitter. No entanto, alguns internautas repercutiram novamente a publicação. “Eu não aceito que essa mulher não é a Samantha Schmütz”, escreveu um, intrigado com a transformação.

A publicação ganhou respostas de usuários da rede social que confirmaram que se tratava da atriz e explicaram que Samantha já havia feito procedimentos com o mesmo médico em março deste ano, além de ter passado por novos retoques recentemente, o que poderia justificar o visual repaginado.

Na publicação do perfil de Simon, ele explica que a atriz passou por um “reequilíbrio facial” que “aprimora a proporção, a simetria e a harmonia geral, ajudando a criar uma aparência mais refinada, rejuvenescida e com estrutura natural, utilizando o Neustem, tecnologia exclusiva da Epione”.

Neustem é um tratamento estético injetável, exclusivo da clínica Epione em Beverly Hills, desenvolvido pelo Dr. Simon Ourian, um produto que visa reconstruir a estrutura óssea e de volume facial para restaurar harmonia, simetria e contorno, podendo ser usado para definir mandíbula, levantar bochechas, tratar olheiras e contornar o nariz, com resultados semi-permanentes.