DESENTENDIMENTOS

Samantha Schmütz revela que estava brigada com Paulo Gustavo quando ele morreu: 'Toxidade'

Paulo Gustavo faleceu em 2021 vítima de Covid-19

“A gente se amou muito, mas brigou muito também. A gente estava tretado quando ele morreu”, revelou. Segundo ela, as brigadas aconteciam por conta do ambiente da profissão artística. Ela deu a entender que ele não dava ouvidos aos seus conselhos, por um deslumbre com a fama.>