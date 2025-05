TRIBUTO

Viúvo de Paulo Gustavo faz homenagem emocionante após 4 anos de saudade: 'Nosso legado vive'

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, compartilhou homenagem tocante e celebra o amor e legado do humorista

Neste domingo (04), Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, fez uma emocionante homenagem ao humorista, lembrando os quatro anos desde sua morte em 2021, vítima das complicações da Covid-19. O médico, que foi casado com o artista por cinco anos, usou as redes sociais para falar sobre o impacto que o amor e a vida juntos deixaram, refletindo sobre como a memória de Paulo Gustavo permanece viva, tanto na família quanto na comunidade. >

A homenagem de Thales aconteceu durante a exposição 'Paulo Gustavo: Rir É Um Ato de Resistência', em cartaz no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói até o próximo dia 1º de junho. O médico afirmou que, para ele, a mostra é mais do que uma simples exposição, mas uma forma de se conectar com o marido e compartilhar com o público a grandeza do legado de Paulo Gustavo.>