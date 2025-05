TELEVISÃO

Veja como foi o Troféu Imprensa 2025: lágrimas, homenagens e a primeira edição sem Silvio Santos

Patricia Abravanel assume o comando da premiação ao lado de Celso Portiolli e se emociona ao celebrar o legado do pai na TV

Coube a Patricia Abravanel , filha do comunicador, a missão de assumir o posto do pai ao lado de Celso Portiolli. Logo na abertura, os dois conduziram uma homenagem comovente a Silvio, com um vídeo repleto de imagens históricas, desde os bastidores do programa até cenas marcantes de artistas consagrados recebendo o troféu.>

A edição de 2025 simboliza não só uma despedida, mas também a tentativa de manter viva uma das tradições mais queridas da TV brasileira. Patricia, agora no centro do palco que foi do pai por décadas, encerrou a noite reforçando o compromisso com o legado da família: “Seguimos em frente, com amor, com respeito e com muita gratidão.”>