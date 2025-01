HERANÇA

Silvio Santos deixou fortuna de R$ 6,4 bilhões para as herdeiras

Valor está em declaração feita por elas mesmas em documentos entregues à Justiça

Uma ação judicial movida pelas filhas de Silvio Santos (1930-2024) contra o governo de São Paulo revelou o valor total da herança deixada pelo apresentador, estimado em R$ 6,4 bilhões. A viúva Iris Abravanel e as filhas Patrícia, Rebeca, Cintia, Silvia, Renata Abravanel e Daniela Beyruti declararam o montante deixado por Silvio Santos, que faleceu em 17 de agosto de 2024. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A disputa judicial entre a família Abravanel e o governo paulista envolve um imposto sobre a herança. A administração estadual exige o pagamento de R$ 17 milhões para liberar R$ 429 milhões que estão bloqueados no exterior, parte da fortuna do empresário e apresentador.

De acordo com o documento apresentado pelas herdeiras à Justiça, a fortuna de Silvio Santos está distribuída entre seis holdings. A maior parte, cerca de R$ 5,5 bilhões, está na SS Participações. A Sisan Participações vem em seguida, com R$ 868 milhões, enquanto a Sisan Empreendimentos possui R$ 2,6 milhões. Outras holdings, como Hemusa Participações e Hemusa Empreendimentos, detêm R$ 1,8 milhão e R$ 464 mil, respectivamente. Além disso, as herdeiras informaram que o pai possuía também uma DPR de R$ 10,7 milhões.