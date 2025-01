DISPUTA JUDICIAL

Herdeiras de Silvio Santos brigam por herança de R$ 429 milhões

Família tenta evitar pagamento de R$ 17 milhões em impostos sobre dinheiro mantido no exterior

H Heider Sacramento

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 10:16

Renata, Daniela, Patrícia, Rebeca e Cíntia com Silvio Santos em seu aniversário de 90 anos Crédito: Reprodução/ Instagram

As filhas e a viúva de Silvio Santos estão em uma disputa judicial contra o Estado de São Paulo para evitar o pagamento de R$ 17 milhões em impostos sobre a herança deixada pelo apresentador. O valor total, que chega a R$ 429,9 milhões, está depositado principalmente em contas no exterior, incluindo em paraísos fiscais como as Bahamas.

De acordo com o site TV Pop, o montante exato mantido por Silvio Santos no exterior é de R$ 429.947.843,54. Para acessar o dinheiro, as herdeiras precisariam pagar o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), calculado em cerca de R$ 17,2 milhões. A família argumenta, no entanto, que o imposto estadual não deveria incidir sobre bens localizados fora do Brasil, especialmente em países com regras tributárias diferentes.

A maior parte do valor, cerca de R$ 428 milhões, está bloqueada em uma empresa registrada nas Bahamas. A família tenta desbloquear o dinheiro e, ao mesmo tempo, impedir que o imposto seja cobrado. A disputa judicial segue em andamento e pode criar um precedente importante sobre a tributação de heranças mantidas fora do país.