Show de Lady Gaga no Rio foi o maior de Copacabana? Veja lista dos maiores públicos

Apresentação não quebrou o recorde de maior plateia no local

Lady Gaga fez um show histórico para 2,1 milhões de pessoas - segundo dados da prefeitura, Polícia Militar e produção do evento - na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (3). Apesar de ser o maior público de uma apresentação da cantora e ter superado a estimativa inicial de 1,6 milhões de pessoas, não quebrou o recorde de maior plateia no local. >