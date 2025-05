SÃO PAULO

O que se sabe sobre homem que ateou fogo no próprio corpo em estação do metrô

Seguranças do local agiram de forma rápida para apagar as chamas

Um homem, de 74 anos, colocou fogo no próprio corpo dentro da estação São Bento (Linha 1-Azul), no Metrô, centro de São Paulo, nesta sexta-feira, 30. Seguranças do local agiram de forma rápida para apagar as chamas e conseguiram socorrê-lo com vida. >