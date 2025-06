LUTO

Juiz Edinaldo César Júnior é encontrado morto em Aracaju

Ele teve trajetória marcada por projetos voltados à infância e aos direitos humanos

O juiz Edinaldo César Santos Júnior foi encontrado morto neste domingo (1º), em uma casa no Bairro Atalaia, em Aracaju. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP), não foram identificados sinais de violência no corpo nem no local. A causa da morte será esclarecida após exames realizados pelo Instituto de Análise e Pesquisa Forense.>