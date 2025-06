LUTO

Promotora Lívia Vaz lamenta morte do juiz Edinaldo Cezar: 'Atônita'

Magistrado do TJSE e doutorando na USP, ele também atuava no CNJ e deixa legado como jurista e ser humano

A promotora de Justiça Lívia Vaz lamentou publicamente a morte do juiz Edinaldo César Santos Júnior , que foi encontrado morto na tarde deste domingo (1º). Em publicação nas redes sociais, ela destacou a trajetória profissional do magistrado e o impacto de sua partida.>

“Escrevo atônita. Recebi a notícia do falecimento do Dr. Edinaldo Cezar Junior (@juizedinaldocesar) neste fim de tarde de domingo”, escreveu.>

Juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Edinaldo também atuava como juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e era doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo (USP).>

Segundo Lívia Vaz, o currículo extenso e as contribuições acadêmicas não superam o legado pessoal deixado por ele. “Os títulos são muitos, os espaços ocupados, os livros publicados. Mas nada é mais grandioso do que o legado deixado enquanto ser humano. Amigo, professor, colega de trabalho, pai, filho.”>

A promotora encerrou a homenagem com um apelo à reflexão. “Recebam o meu abraço todas as pessoas que conviviam com ele. E para nós, fica o alerta de que a vida é um sopro e o nosso tempo é agora.”>