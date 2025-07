CAMPANHA

Banco recria Dominguinhos com IA para celebrar 20 anos de programa de crédito rural

Cantor aparece em clipe ao lado de Lucy Alves

Wendel de Novais

Publicado em 5 de julho de 2025 às 16:56

Lucy Alves e Dominguinhos, recriado por IA, em clipe de campanha Crédito: Banco do Nordeste

Para celebrar os 20 anos do Agroamigo, programa de crédito rural, o Banco do Nordeste (BNB) lançou uma campanha publicitária que vem repercutindo nas redes sociais. A peça conta com a participação especial da cantora Lucy Alves e faz um tributo inédito ao grande ícone da música nordestina, Dominguinhos, que foi recriado por Inteligência Artificial (IA). >

No vídeo, o trecho destacado diz "se essa terra pudesse falar, contaria histórias bonitas das vidas que vi transformar", ressaltando o impacto do programa de microcrédito rural voltado aos pequenos negócios no campo. A campanha foi compartilhada por Lucy Alves como uma homenagem a Dominguinhos, inspiração da cantora. Ela postou uma foto de quando era criança ao lado do ídolo, dizendo: "Ao mestre, com carinho. Viva Dominguinhos".>

O vídeo já acumula 15 milhões de visualizações no Instagram do Banco do Nordeste. Segundo o banco, a campanha representa uma união entre tradição, tecnologia e desenvolvimento regional, dando voz ao campo e celebrando as muitas histórias de transformação que ele tem para contar. O Agroamigo é um programa de microfinança rural do Banco do Nordeste, criado para melhorar a vida social e econômica das famílias do campo. >