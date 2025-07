ENTENDA

Brasil reivindica ilha do tamanho da Espanha submersa no Atlântico

Com 500 mil km², Elevação do Rio Grande pode conter minerais estratégicos

Um território submerso no Oceano Atlântico, maior que a Espanha e localizado a 1.200 km da costa do Rio Grande do Sul, é alvo de uma reivindicação oficial do Brasil junto à ONU. Conhecida como Elevação do Rio Grande, a formação geológica de 500 mil km² está a cerca de 5 mil metros de profundidade e, segundo estudos da USP, possui solo idêntico ao do interior de São Paulo, o que reforça a tese de que já foi parte do continente sul-americano. A informação foi divulgada pelo portal G1.>