CRIME

Cantor é atacado e morto por ex-companheira de 17 anos em Itacaré

Lucca Makezi e a moça teriam discutido

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2025 às 12:45

Lucca Makezi Crédito: Reprodução

O cantor Lucca Makezi, ex-vocalista da banda Vitrine do Amor, foi morto neste sábado (31) após ser esfaqueado por sua ex-companheira no Bairro Novo, em Itacaré, no sul da Bahia. Ele tinha 27 anos.>

Segundo a Polícia Militar, Lucas dos Santos Lima chegou a ser socorrido e levado em estado grave ao Hospital Municipal de Itacaré, mas não resistiu aos ferimentos.>

Policiais da Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam) foram até a residência do casal e encontraram a suspeita do crime: uma adolescente de 17 anos, identificada pelas iniciais J.S.P. Ela foi apreendida e encaminhada à 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Ilhéus.>

A PM informou que a jovem foi encontrada ainda no local do crime. Segundo as primeiras informações, o crime teria sido motivado por uma discussão entre os dois. A Polícia Civil investiga o caso para confirmar a motivação e esclarecer as circunstâncias.>

Já a Polícia Civil disse que "um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) foi lavrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus)" contra a garota. "A vítima sofreu golpes de arma branca realizados pela suspeita, que é sua ex-companheira". Guias periciais e de remoção foram expedidas. A investigada segue custodiada, à disposição da Vara da Criança e Adolescente.>

Natural de Ilhéus, Lucca ficou conhecido na cena local por seu trabalho como vocalista da banda Vitrine do Amor, com a qual ganhou projeção nas redes sociais e em eventos no interior da Bahia, principalmente entre os anos de 2020 e 2022. Nos últimos meses, apostava em carreira solo e divulgava composições autorais em plataformas digitais.>