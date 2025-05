VEJA CARGOS

TJ abre inscrições para concurso público com salário inicial de R$ 9 mil

Candidatura são aceitas a partir desta quarta-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2025 às 17:09

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) Crédito: Reprodução/TJPR

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) abriu inscrições, nesta quarta-feira (28), para o concurso público com o objetivo de preencher 60 vagas nas regiões administrativas de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama, locais onde também serão aplicadas as provas objetivas e discursivas. A remuneração inicial bruta é de R$ 9.582,99.>

As vagas são para o cargo de técnico judiciário. As inscrições poderão ser feitas a partir das 9h do dia 28 de maio até às 14h do dia 07 de julho, pelo site da banca organizadora e responsável pelo edital, a Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP). A taxa de inscrição é de R$ 80. O prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição será entre esta quarta e a próxima sexta-feira (30). >