Com salário básico de até R$ 9 mil, Ministério Público abre inscrições para concurso

Inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de junho

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2025 às 16:27

Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) Crédito: Reprodução/MP-RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) abriu inscrições para concurso público com oferta de vagas para analista e técnico em diferentes áreas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de junho, pela internet. Os salários chegam a R$ 9 mil. As vagas contemplam oportunidades para candidatos com níveis de escolaridade superior em arquitetura, engenharia elétrica, engenharia mecânica, enfermagem, psicologia, medicina e outras. >

O primeiro edital (060/2025), prevê o preenchimento de quatro vagas para analistas formados em arquitetura, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia florestal. A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração básica de R$9.226,03. A taxa de inscrição é de R$ 200,00. As inscrições são realizadas somente via internet, no site do Instituto AOCP, responsável pelo certame. Veja o edital completo.>

Já o segundo edital (061/2025), vai preencher 61 vagas de analistas com formação em arquivologia (1), com salário básico de R$9.226,03, e técnicos (60), com remuneração de R$4.843,65. Ambos os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00, para analista e R$ 150,00 para técnicos. As inscrições são realizadas somente via internet, no site do Instituto AOCP. Veja o edital completo.>

O terceiro edital (062/2025), por sua vez, possui quatro vagas de analistas com formação em psicologia (1), enfermagem (1), medicina do trabalho (1) e medicina psiquiátrica. O salário básico é de R$9.226,03, com carga horária de 40 horas semanais. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00. As inscrições também são realizadas por meio da internet. Veja o edital completo.>